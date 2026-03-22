Facebook cập nhật chính sách mới, nhiều nhà sáng tạo nội dung mong "thoát flop"

HHTO - Mới đây, Meta - công ty mẹ của Facebook thông báo cập nhật chính sách nội dung gốc - chỉ ra những cách làm giúp nhà sáng tạo nội dung sản xuất ra những bài đăng viral, leo xu hướng trên nền tảng mạng xã hội này.

Vừa qua, trang fanpage Meta với hơn 106 triệu người theo dõi - nhận về nhiều lượt tương tác với bài đăng cập nhật Chính sách Nội dung gốc trên Facebook, bao gồm những điểm mới liên quan đến lợi ích của các nhà sáng tạo nội dung.

Meta cho biết Facebook sẽ có thuật toán ưu tiên nội dung gốc, đồng thời "gạch đầu dòng" những tiêu chí xác định nội dung này. Meta cũng đưa ra cảnh báo với các nội dung thuộc nhóm sao chép "không nguyên bản", làm giảm phạm vi tiếp cận khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Đầu tiên, cảnh báo áp dụng đối với các nội dung "chỉ chỉnh sửa ở mức tối thiểu". Để loại bỏ tình trạng này, nhà sáng tạo nội dung không nên chỉ thêm phụ đề, khung viền hoặc watermark (logo thương hiệu dưới dạng hình mờ) hay chỉ ghép các đoạn clip có sẵn lại với nhau mà thiếu sự đầu tư về "chất xám". Các video reaction đơn giản, chỉ mô tả lại nội dung mà không đưa thêm thông tin cũng không tạo ra giá trị mới cho sản phẩm.

Chính sách mới về cách hoạt động của Facebook dành cho các nhà sáng tạo nội dung. - Ảnh: Meta

Tiếp đến, cần chú ý về nội dung trùng lặp, bởi các nội dung đã tồn tại trên nền tảng, việc đăng lại, "sao chép - dán" sẽ không được ưu tiên. Thay vào đó, sự ưu tiên chỉ dành cho nguồn đăng gốc, lần đầu xuất hiên. Vì vậy, người dùng cần tránh đăng lại nội dung đã có sẵn trên Facebook, tránh tổng hợp clip từ nhiều nguồn mà không có thay đổi đáng kể hoặc chia sẻ góc nhìn riêng.

Những quy định trên sẽ được Facebook "quét" cho tất cả các nội dung xuất hiện trên nền tảng, kể cả người dùng có giấy phép sử dụng nội dung, ghi nguồn đầy đủ.

Nhìn chung, với tiêu chí giảm phân phối nội dung sao chép để tôn vinh những nỗ lực của nhà sáng tạo nội dung, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, đổi mới của Facebook được nhiều người đồng tình. Một netizen bày tỏ: "Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, nhà sáng tạo nội dung gốc rồi đăng bài lên, nhiều khi lượt xem không bằng người đăng lại. Phải như vậy thì mới công bằng, giữa nội dung gốc và nội dung đăng lại, cảm ơn và xin chúc mừng các nhà sáng tạo nội dung!"

Bên cạnh đó, một số nhà sáng tạo nội dung cũng phản ánh những tình huống "dở khóc dở cười" mà bản thân đã trải qua, đặt niềm tin rằng sau khi áp dụng chính sách mới sẽ có thể... "thoát flop":

- Từ giờ chỉ có sự sáng tạo và tư duy của bản thân mới có thể tồn tại được trên Facebook.

- "+1 động lực" edit nội dung chỉn chu.

- OK, thời của "nhà ráng tạo nội dung" đã đến.

- Thời của thông tin thời sự nhanh và thật ngày xưa quay về rồi. Hy vọng là quay về thật cho U50 về hưu chăm "buôn dưa lê vỉa hè" chăm thêm dùng Facebook".

Ngoài ra, từ trải nghiệm cá nhân, các nhà sáng tạo nội dung cũng đề xuất Facebook sẽ hoàn thiện thêm một số khía cạnh như bắt buộc dán nhãn AI với nội dung có dùng AI, cảnh báo nội dung nào bị vi phạm chính sách để người dùng xóa khỏi trang.