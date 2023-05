Fan bất ngờ trước sự thân thiết của “người hùng cơ bắp” Ma Dong Seok và Suga (BTS)

HHT - Trong lúc chuẩn bị ra mắt bom tấn hành động mới, nam diễn viên Ma Dong Seok khiến các fan bất ngờ với mối quan hệ thân thiết với Suga (BTS).

Mới đây, “người hùng cơ bắp” Ma Dong Seok khiến công chúng bất ngờ khi đăng một story lên Instagram. Đó là ảnh của Suga (BTS) cùng chú thích: “Người anh em bé nhỏ của tôi. Bạn đã mặc chiếc áo gió #The Roundup: No Way Out mà Ma Dong Seok tôi đã gửi tặng bạn. Thanks bro”, kèm một biểu tượng trái tim. Đáng nói hơn nữa là cả bình luận lẫn biểu tượng trái tim đều màu tím, màu sắc tượng trưng cho BTS, cho thấy sự tinh tế của nam diễn viên.

Nhiều người nhận ra bức ảnh mà Ma Dong Seok đăng của Suga là lúc Suga đang rời sân bay quốc tế Incheon tại Hàn để đến Indonesia, chuẩn bị cho lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh.

Nhiều người cũng nhận ra chiếc áo gió mà Suga đang mặc cũng chính là chiếc áo mà Ma Dong Seok đã mặc trong những cảnh quay của The Roundup: No Way Out - bộ phim sắp ra rạp của “Ông trùm hành động”. Có vẻ Ma Dong Seok đã tặng Suga chiếc áo giống với của mình làm quà, và Suga đã mặc nó như lời cảm ơn đầy trân trọng.

Bộ phim The Roundup: No Way Out do Ma Dong Seok đóng vai chính là phim phiêu lưu hành động kể về thám tử Ma Seok Do. Đây là phần phim thứ ba về vị thám tử này cùng những vụ án gay cấn của anh. Lần này, Ma Seok Do sẽ phải điều tra con trai của một gia đình kinh doanh giàu có, người này đã liên kết với các băng đảng xã hội đen Nhật Bản để thực hiện những tội ác khủng khiếp.

The Roundup: No Way Out sẽ ra mắt vào 31/5/2023, hứa hẹn tiếp tục lập kỷ lục. Năm ngoái, phần trước mang tên The Roundup đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé đầy ấn tượng.

Ma Dong Seok ghi dấu ấn và được khán giả yêu thích qua một số vai trong các phim như Train To Busan, Champion, The Soul-mate… Không chỉ đóng phim tại Hàn, Ma Dong Seok còn từng đóng phim Hollywood cùng Angelina Jolie, một vai đáng nhớ trong Eternals của Marvel.