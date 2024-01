Fan “Lockwood & Co.” phẫn nộ khi Netflix hủy phim để ra mắt một phim khác tương tự

HHT - Netflix sắp ra mắt một series phim tuổi teen, với nhân vật là thám tử và khai thác chủ đề ma quái. Rất tiếc, đó không phải là mùa 2 của “Lockwood & Co.”, mà là một phim hoàn toàn mới. Điều này khiến các fan của bộ ba bắt ma nước Anh vô cùng phẫn nộ.

Đầu năm 2023, Netflix ra mắt Lockwood & Co. (Lockwood và Đồng Sự), kể về một London ngập tràn ma ám. Ở thời đại này, chỉ có thiếu niên với sự nhạy cảm mới có thể nhìn thấy ma và tiêu diệt chúng, vì thế họ trở thành các đặc vụ săn ma dưới sự quản lý của người lớn. Nhưng công ty săn ma ba thành viên gồm Lockwood, Lucy và George lại là nơi duy nhất hoạt động không có người lớn. Lockwood & Co. đồng hành cùng bộ ba vui nhộn này khám phá ra các căn nhà bị ma ám, thót tim trước sự tấn công của người chết lẫn người sống, xây đắp tình bạn và nuôi dưỡng cả những cảm xúc lãng mạn.

Mặc dù hiệu ứng của Lockwood & Co. khá tốt, lúc mới phát sóng còn đạt Top 1 ở 18 quốc gia, nhưng sau đó hiệu ứng giảm dần nên Netflix cảm thấy phim không đạt được “con số kỳ vọng”. Cuối cùng, Netflix đã hủy bỏ mùa 2 của Lockwood & Co.. Điều này khiến các fan của loạt phim cảm thấy như bị “tàn phá”.

Dù quyết định không gia hạn mùa phim mới cho Lockwood & Co. đã có từ nửa năm trước, nhưng gần đây các fan của phim vẫn cảm thấy phẫn nộ và một sự việc diễn ra đã khiến họ cảm thấy như bị một đả kích mới. Sắp tới, Netflix sẽ cho ra mắt một series mới mang tên Dead Boy Dectectives. Và nó có quá nhiều điểm tương đồng với Lockwood & Co. khiến các fan tự hỏi tại sao Netflix lại không tiếp tục câu chuyện của Lockwood, Lucy và George mà lại phát triển một câu chuyện mới tương tự.

Nội dung của Dead Boy Detectives xoay quanh hai thiếu niên là Edwin Payne và Charles Rowland điều hành cơ quan thám tử Dead Boy. Cả hai giải quyết những bí ẩn xung quanh các hoạt động huyền bí liên quan đến những sinh vật như ma quỷ. Rõ ràng nội dung tóm gọn của Dead Boy Detectives rất giống với Lockwood & Co., nhân vật chính của hai loạt phim cũng là những cô cậu tuổi teen, phim được xây dựng phong cách vừa thót tim vừa hài hước. Tông màu của cả hai phim cũng tương đồng, với hình ảnh ấn tượng cùng màu sắc thiên về tối và lạnh.

Với tiền đề gần như giống hệt nhau, nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu khi Netflix hủy mùa 2 của Lockwood & Co. để phát triển một series mới tương tự, mà cũng chẳng có gì bảo đảm Dead Boy Detectives sẽ “sống sót” sau mùa 1. Gần đây, tỷ lệ hủy phim chỉ sau một hoặc hai mùa phát sóng của Netflix nhiều đến mức khiến các fan phải choáng váng.

Việc Lockwood & Co. bị hủy mùa phim mới vẫn còn khiến các fan tức tối. Bởi phim được thực hiện rất chỉn chu, các nhân vật như bước ra từ các trang sách của nhà văn Jonathan Stroud. Bộ sách gồm 5 tập, phim đã khai thác 2 tập đầu tiên, vẫn còn 3 tập truyện nữa mới kết thúc cuộc phiêu lưu của Lockwood, Lucy và George. Những ai đã đọc bộ truyện đều nhận xét rằng các tập sau còn hay hơn nhiều và có rất nhiều thứ để khai thác.

Điều khiến Dead Boy Detectives có thể có tương lai sáng sủa hơn Lockwood & Co. là phim được chấp bút nội dung bởi nhà văn Neil Gaiman (tác giả của Coraline, Good Omens). Bộ truyện Lockwood & Co. rất hay nhưng rõ ràng tên tuổi của nhà văn Jonathan Stroud kém sức nặng hơn. Thêm nữa, Dead Boy Dectectives sẽ mở rộng vũ trụ đến một phim khác cũng rất ăn khách là Sandman. Do đó, lượng người xem của Sandman có thể quan tâm đến Dead Boy Detectives và giúp series này đạt được “con số cần thiết”.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi vẫn còn quá tuyệt vọng với việc Netflix hủy không làm tiếp Lockwood & Co., mà hơn nửa năm trôi qua rồi đấy.”

“Netflix muốn chiếu một phim về các nhân vật tuổi teen đi bắt ma sau khi đã hủy bỏ một phim về các nhân vật tuổi teen đi bắt ma khác? Thật vô nghĩa.”

“Chemistry giữa Lockwood và Lucy là vô giá, xứng đáng có mùa phim mới và đi đến tận cùng. Tôi quá tức giận đến nỗi đã hủy gói đăng ký Netflix của mình.”

“Lúc đọc tin Lockwood & Co. bị hủy tôi thấy đau lòng như mất đi một người bạn.”

“Heartstopper được gia hạn hai mùa phim mới dù lượng người xem Lockwood & Co. cao hơn nhiều, nên các con số mà Netflix nói đến tôi thấy chả có ý nghĩa gì cả.”