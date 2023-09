Fan Việt có hẹn với dàn sao Thái Lan: Cặp đôi Hoàng Tử Ếch, KinnPorsche và ai nữa?

HHT - Dàn sao nổi tiếng từ Thái Lan như Patrick Doãn Hạo Vũ, cặp đôi "Đêm Định Mệnh" Son Yuke - Vill và "KinnPorsche" Mile Phakphum - Apo Nattawin đang khiến fan Việt Nam phấn khích khi đồng loạt ghé tới TP.HCM vào tháng 9 này.

Vào ngày 10/9 này, loạt sao xứ Chùa Vàng gồm Patrick Nattawat, Son Yuke, Vill, Mile Phakphum và Apo Nattawin sẽ tới Việt Nam để cùng góp mặt trong sự kiện âm nhạc Planet of Friends Concert.

Patrick Nattawat, hay Doãn Hạo Vũ, nổi tiếng qua loạt phim truyền hình Joined Angel Beside me, The Gifted: Graduation... Năm 2021, cái tên Patrick trở nên phổ biến hơn với người hâm mộ châu Á sau khi tham gia chương trình sống còn của Trung Quốc - Sáng Tạo Doanh 2021 và trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc nam INTO1. Ngoài ra, anh chàng cũng nổi tiếng là "học bá" với thành tích học tập đáng nể, thông thạo 4 ngôn ngữ Thái, Trung, Đức, Anh.

Thông tin cặp sao Son Yuke - Vill (Wannarot Sonthichai) về biểu diễn tại Việt Nam cũng khiến mạng xã hội sôi sục. Năm 2013, cơn sốt mang tên Đêm Định Mệnh đã càn quét khắp châu Á với rating cao nhất đạt 17% cho một tập phim. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi của Son Yuke và Vill lên một tầm cao mới.

Năm 2021, màn tái hợp trong bộ phim Hoàng Tử Ếch của hai ngôi sao càng khiến các fan "rần rần" bởi phản ứng hóa học, lẫn độ xứng đôi đẹp như mơ" của cặp bạn thân lâu năm.

Gần đây, Mile Phakphum Romsaithong là cái tên được ưa thích trong cộng đồng fan phim boylove sau khi đảm nhận vai chính trong KinnPorsche: The Series. Cùng với Mile, Apo Nattawin Wattanagitiphat, bạn diễn của anh chàng cũng sẽ góp mặt vào Planet of Friends Concert tại TP.HCM.

Theo ban tổ chức, sân khấu của Planet of Friends Concert sẽ được xây dựng theo không gian mở, giúp fan dễ thưởng thức và giao lưu trong khi các nghệ sĩ trình diễn. Ngoài ra, sân khấu cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

Planet of Friends Concert sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 10/9 tại Trung tâm thể dục thể thao Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Thủ Đức (TP.HCM). Một phần doanh thu từ việc bán vé sẽ được đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện bao gồm trao quà tặng và cơ sở vật chất tại Làng Thiếu Niên Thủ Đức.