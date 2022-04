Fast and Feel Love: Trò chơi "xếp ly" được nhà làm phim Thái biến tấu đầy căng thẳng

HHT - Ngóng dài cổ, cuối cùng các fan của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) cũng đã chờ được trailer của “Thor: Love and Thunder”!

HHT - Sau khi giới thiệu chân dung của phù thủy “lắm tài nhiều tật” Gellert Grindelwald, thương hiệu "Fantastic Beasts" đã sẵn sàng trở lại với nhan đề mới "Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore" (tựa Việt: Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Dumbledore).

HHT - Càng tung sản phẩm quảng bá mới bao nhiêu, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” lại càng khiến khán giả cảm thấy “trầm cảm” bấy nhiêu vì chất đen tối đến nghẹt thở của mình.