Gala Nhạc Việt 2026: Ngô Kiến Huy hạn chế chiêu trò, BB Trần đòi chiếm spotlight

Ca khúc được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho Gala Nhạc Việt Tết 2026. Chương trình chính thức ghi hình vào ngày 6/1 và phát hành trong dịp Tết năm nay. Nhạc sĩ Phạm Đạt chia sẻ ca khúc được viết dựa trên những biến cố thăng trầm của năm 2025. Trong một năm có nhiều diễn biến buồn hơn vui, nhạc sĩ đã chọn lọc những cảm xúc đó để viết nên lời ca với tiêu chí "Chuyện gì qua thì đã qua rồi, cố gắng làm lại; còn sức khỏe là còn gỡ quẻ".

Đạo diễn - Nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết chương trình năm nay mang chủ đề Năm mới khởi sắc. Anh tiết lộ, ban đầu tiết mục Năm Nay Con Ngựa dự định chỉ có khoảng 3 đến 4 người hát, nhưng sau đó ban tổ chức đã quyết định mời thêm các khách mời đặc biệt mang tuổi Ngựa để tạo nên sự bất ngờ cho khán giả.

Quá trình thu âm ca khúc diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với màn "troll" dàn cast từ phía chương trình. Danh sách nghệ sĩ được giữ kín đến phút chót khiến các ca sĩ đều ngỡ ngàng khi chạm mặt nhau tại phòng thu.

Trước đó, dàn nghệ sĩ đã có những màn dự đoán hài hước về khách mời bí mật sẽ là Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, hay thậm chí Gin Tuấn Kiệt còn nghi ngờ vợ mình là Puka bí mật tham gia tiết mục này. BB Trần cũng chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ vì ban đầu chỉ nghĩ mình là một "ca sĩ bí ẩn" trong tiết mục.

Ngô Kiến Huy đánh giá bài hát dễ viral nhờ ca từ gần gũi, tưng bừng, cực kỳ phù hợp để "quẩy" trong dịp Tết. Gin Tuấn Kiệt cho biết đây là kiểu hát anh chưa từng thử nên đã dùng 100% công lực để thu âm.

Tiêu Minh Phụng tiết lộ sự khác biệt nằm ở chất liệu rap mang hơi thở nghệ thuật dân tộc được làm mới. Riêng BB Trần thì đùa thế mạnh của anh là sự "ngựa" và mong muốn được chiếm trọn hào quang trong các khung hình.

Thông qua ca khúc, các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần "Phi nước đại", mong muốn một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ. Gin Tuấn Kiệt cũng hé lộ dự định ra mắt album đầu tay đầy tâm huyết trong năm nay. Trong khi đó, BB Trần hóm hỉnh gợi ý tác giả nên đổi tên bài hát theo từng năm để các nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn thường xuyên mà không phải chờ đợi hết một con giáp.

Năm nay, Gala Nhạc Việt tiếp tục được đầu tư sản xuất chỉn chu và mới mẻ. Khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian âm nhạc đẳng cấp với 10 ca khúc được sáng tác độc quyền. Những màn kết hợp lần đầu tiên cùng sự góp mặt của hơn 60 văn nghệ sĩ hứa hẹn tạo nên bầu không khí rộn ràng và sum họp của ngày Tết.