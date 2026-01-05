CONGB hát ballad cùng buitruonglinh, mở màn chuỗi dự án sau Anh Trai "Say Hi"

"bài hát này dành riêng cho mình em" là sản phẩm âm nhạc mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2026 của CONGB sau thành công từ chương trình Anh Trai "Say Hi".

Không chỉ tự sáng tác ca khúc mới, CONGB còn rủ buitruonglinh kết hợp để tạo nên món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ. Khác với hình tượng đáng yêu, nhiều năng lượng thường thấy, lần này CONGB đem đến một bản Ballad về chuyện tình buồn và khoe giọng ca ấm áp trong bài hát này dành riêng cho mình em.

bài hát này dành riêng cho mình em có lời ca đậm chất tự sự, chứa đựng tâm tư của một chàng trai khi chứng kiến cô gái mình yêu ở bên người khác. Nhưng sau cùng, chàng trai không hề bi lụy hay níu kéo mà nhận ra đây là kết thúc tốt đẹp cho cả hai để đối phương được hạnh phúc hơn.

Sau khi hoàn thành ca khúc này, CONGB nghĩ ngay đến việc mời buitruonglinh song ca bởi yêu thích giọng ca của buitruonglinh từ lâu và hai anh em cũng rất thân thiết sau Anh Trai Say Hi.

Trong MV bài hát này dành riêng cho mình em, CONGB và buitruonglinh cùng xuất hiện giữa không gian lãng mạn. Không cầu kỳ về câu chuyện, MV mới của CONGB đi theo concept trình diễn để khán giả có thể tập trung vào cảm xúc mà âm nhạc mang đến.

Trong Anh Trai Say Hi, CONGB nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả nhờ tính cách tích cực, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh em và liên tục chứng minh nỗ lực, tài năng của mình qua từng vòng thi đấu. Bằng kinh nghiệm từ quãng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và tham gia các cuộc thi sống còn trước đó, CONGB đã cùng các Anh Trai tạo nên những màn trình diễn chất lượng. Khép lại Anh Trai "Say Hi", CONGB nhận giải thưởng Best Performer và lọt Top 10 chung cuộc.

Nói về hành trình vừa qua tại Anh Trai "Say Hi", CONGB bày tỏ: “Tôi cảm thấy tự tin hơn sau Anh Trai Say Hi, nhất là sau khi được trải nghiệm quy trình tự sản xuất âm nhạc và làm nên một sân khấu trình diễn hoàn chỉnh. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ cách làm việc của các anh trai khác. Nhờ các bạn fan, tôi được tiếp thêm năng lượng để tự tin bắt tay vào làm nhạc mới ngay sau chương trình. Tôi cũng rút kinh nghiệm từ chính những màn trình diễn trong Anh Trai Say Hi để làm tốt hơn ở các sản phẩm riêng”.

CONGB chia sẻ thêm: “Tôi không muốn mình khác đi quá nhiều sau chương trình. Tôi muốn mình giữ được sự hồn nhiên và tích cực như những ngày đầu hoạt động. Nếu có một điểm khác rõ ràng nhất, chắc chắn là sự trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc để khi mọi người nghe một bài hát thì có thể nhận ra đây là nhạc của CONGB”.

Sau sản phẩm bài hát này dành riêng cho mình em, CONGB sẽ ra mắt EP CONGBDAY ở định dạng đĩa vật lý và tiếp tục các hoạt động quảng bá dành cho người hâm mộ như fansign, fanmeeting…