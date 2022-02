Gần 1 năm phải "ở ẩn" vì scandal, Seo Ye Ji đã chính thức xin lỗi nhưng vẫn bị chỉ trích

HHT - Thông qua công ty quản lý, Seo Ye Ji chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng sau gần 1 năm kể từ khi scandal thao túng bạn trai nổ ra. Tuy nhiên, lời xin lỗi của cô bị cư dân mạng chỉ trích vì quá muộn. Việc nữ diễn viên trở lại trong bộ phim "Eve" cũng không nhận được nhiều sự đồng thuận từ khán giả.

Trưa ngày 27/2, thông qua công ty quản lý GOLD MEDALIST, Seo Ye Ji đã đưa ra lời xin lỗi chính thức:

"Xin chào, tôi là Seo Ye Ji.

Đầu tiên, tôi xin lỗi vì tôi đã mất nhiều thời gian trong việc bày tỏ suy nghĩ bằng văn bản như thế này. Tôi đã suy ngẫm về những lời chỉ trích mà tôi nhận lấy trong thời gian qua. Tôi cũng đã có thời gian nhìn lại hành động của mình.

Tôi muốn chân thành xin lỗi vì những khó chịu mà tôi đã gây ra bởi sự non nớt của mình. Tôi vô cùng xin lỗi vì sự thất vọng to lớn mà tôi đã tạo ra. Chính sự thiếu chuyên nghiệp của tôi đã gây ra tất cả những điều này. Do đó, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để hành xử tốt nhất và tôi xin hứa sẽ có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn trong tương lai."

Công ty quản lý cũng bổ sung thêm: "Về những tranh cãi của Seo Ye Ji, chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ vì đã khiến mọi người phải bận tâm. Với tư cách là công ty chủ quản của Seo Ye Ji, GOLD MEDALIST đảm bảo rằng Seo Ye Ji đã thay đổi so với quá khứ và sẽ tiếp tục phấn đấu để trở nên tốt hơn".

Động thái này của phía công ty cũng như Seo Ye Ji được cộng đồng mạng suy đoán là để làm dịu dư luận, nhằm chuẩn bị cho màn tái xuất của nữ diễn viên với bộ phim Eve. Vào ngày 25/2, hình ảnh Seo Ye Ji trong buổi đọc kịch bản phim được cư dân mạng lan truyền. Eve được dự kiến khởi quay từ cuối năm 2021, nhưng bị trì hoãn đến đầu năm nay mới bắt đầu triển khai.

Liên quan đến việc lựa chọn Seo Ye Ji cho vai diễn này, đội ngũ sản xuất phim tiết lộ: "Chúng tôi nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất chắc tay và khả năng nhập vai là rất quan trọng do đặc điểm của nhân vật. Seo Ye Ji là một diễn viên có khả năng hòa mình vào nhân vật một cách mạnh mẽ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hơn ai hết, cô ấy đã phân tích kịch bản một cách thấu đáo, bày tỏ tình cảm, thể hiện sự hiểu biết sâu về nhân vật và niềm đam mê phi thường đối với công việc, đó là những lý do chính để xác nhận việc chọn vai diễn".

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng vẫn không hài lòng với màn tái xuất và lời xin lỗi này của Seo Ye Ji. Nữ diễn viên vướng vào scandal thao túng người yêu cũ, nói dối về học vấn... vào giữa tháng 4/2021. Nhưng Seo Ye Ji lựa chọn im lặng, chỉ khi sắp trở lại, mới chính thức lên tiếng. Một số cư dân mạng cho rằng thái độ "khó ở" của nữ diễn viên với nhân viên, cũng như người yêu cũ cho thấy sự thiếu tôn trọng đồng nghiệp và nghề nghiệp.

Trong khi đó, một số khác ủng hộ cho màn tái xuất này của Seo Ye Ji. Bởi nữ diễn viên đã bày tỏ ăn năn, việc để mất một gương mặt có tài, sắc như Ye Ji trong giới giải trí là điều đáng tiếc. Liệu Eve có thể giúp Seo Ye Ji được "tha thứ", lấy lại danh tiếng đã mất?

