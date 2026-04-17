Bi kịch ở Nghệ An: Bố bỏ quên trên ô tô giữa trời nóng, bé gái 2 tuổi ra đi mãi mãi

HHTO - Sự việc đau lòng xảy ra tại Nghệ An khi một bé gái hơn 2 tuổi bị bỏ quên trên ô tô suốt nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng gay gắt, dẫn đến tử vong.

Sáng 17/4, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi một bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú tại xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái đi học. Tuy nhiên, do sơ suất, người cha đã quên đưa con đến trường mà lái xe thẳng đến cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe, anh vào làm việc như bình thường mà không hay biết con vẫn còn ở trong xe.

Đến khoảng 14h cùng ngày, một đồng nghiệp ra khu vực đỗ xe, phát hiện bé gái nằm trong ô tô và thắc mắc vì sao lại để trẻ ngủ trong xe. Lúc này, anh Đ. hoảng hốt chạy ra kiểm tra thì phát hiện con gái đã tím tái. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, bé gái không qua khỏi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian bé bị bỏ quên trong xe kéo dài hơn 5 tiếng. Thời điểm xảy ra sự việc, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời ngày 16/4 lên tới 37-38°C. Các chuyên gia cảnh báo, trong điều kiện ô tô đóng kín, không bật điều hòa và đỗ dưới trời nắng, nhiệt độ trong xe có thể cao hơn nhiệt độ ngoài trời khoảng 10°C, thậm chí hơn, đủ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Đây không phải lần đầu xảy ra những vụ việc tương tự gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, năm 2024, một bé trai 5 tuổi tại xã Vũ Thư (tỉnh Thái Bình cũ) cũng tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 11 tiếng. Sau vụ việc, tài xế và nhân viên đưa đón bị xử phạt tù về tội “Vô ý làm chết người”, trong khi hai giáo viên liên quan bị tuyên án treo do thiếu trách nhiệm.