Gen Z xứ tỷ dân "chiếm sóng" bếp Tết: Từ thực đơn lạ đến mâm cỗ "bá đạo"

HHTO - Khi Gen Z xứ Trung nắm quyền "tổng quản" bếp núc, mâm cơm Tết trở thành sân khấu sáng tạo không giới hạn. Từ gà luộc xếp hình ngựa đến há cảo nhân tôm mì cay, tất cả tạo nên một mùa Tết "độc lạ", khiến cộng đồng mạng xứ tỷ dân vừa cười vừa nể phục.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, hình ảnh quen thuộc trong các gia đình Á Đông thường là cảnh các bà, các mẹ tất bật chuẩn bị những mâm cỗ thịnh soạn, trang nghiêm để dâng cúng tổ tiên và đãi khách. Tuy nhiên, Tết năm nay tại Trung Quốc chứng kiến một "làn gió mới" đầy thú vị khi thế hệ Z chính thức tiếp quản căn bếp. Không còn đi theo lối mòn "công dung ngôn hạnh" kiểu cũ, các "bếp trưởng" đã biến bàn tiệc ngày Xuân thành nơi trình diễn những ý tưởng có "1-0-2".

Những bữa ăn truyền thống được các bạn trẻ chia sẻ trên Douyin.

Điểm nhấn đầu tiên trong cuộc "cách mạng" này chính là phần nhìn đầy táo bạo. Lướt một vòng các mạng xã hội xứ Trung như Weibo hay Douyin những ngày này, không khó để bắt gặp những tác phẩm điêu khắc bằng thực phẩm khiến người xem phải dụi mắt mấy lần vì độ "độc lạ".

Biểu cảm của bé gái cuối clip khiến mọi người bật cười. - Clip: 76159304708.

Vịt quay hình hổ trên bàn tiệc. - Ảnh: 76159304708.

Cộng đồng mạng gọi vui đây là phong cách "Sơn Hải Kinh" khi những nguyên liệu quen thuộc được biến hóa khôn lường: Món gà luộc da vàng được chặt nhỏ và xếp lại thành hình một chú ngựa đang tung vó; tôm luộc được xiên que, cắm lên quả dưa chuột gai để tạo hình "rồng cuộn"; hay vịt quay cũng được "độ" thêm chiếc đầu hổ dũng mãnh làm từ bột mì.

Một netizen bình luận: "Năm ngựa trên bàn tiệc cũng phải ngựa". - Ảnh: 76159304708.

Hình ảnh "rồng thăng thiên" cho một năm thành công. - Ảnh: 76159304708.

Giao diện độc lạ của những món ăn khiến người xem liên tưởng đến những dị thú trong Sơn Hải Kinh. - Ảnh: 76159304708.

Không chỉ dừng lại ở những tạo hình "gây bão" thị giác, tư duy nấu nướng của Gen Z cũng mang đến một định nghĩa mới về thực đơn ngày Tết: Nhanh - Gọn - Tiện. Thay vì hầm xương nhiều giờ, các "bếp trưởng" trẻ tuổi tận dụng tối đa sự tiện lợi của nồi chiên không dầu, nồi cơm điện đa năng và các set đồ ăn chế biến sẵn để giải phóng sức lao động.

Mâm cơm ngày Tết của Gen Z gồm que cay, trà sữa, các món ăn vặt...

Làn sóng "trẻ hóa" thực đơn còn thể hiện qua việc tận dụng nguồn nguyên liệu "24 giờ". Thanh cay (latiao) hay trà sữa trân châu không còn là món ăn vặt bên lề mà được bày biện như một phần chính thức của mâm cỗ. Ngay cả chiếc bánh bao quen thuộc cũng được biến tấu với phần nhân mì gà cay kết hợp tôm nguyên con thay vì thịt heo thông thường.

Trước những mâm cỗ "vượt khung" này, phản ứng của cộng đồng mạng cũng vô cùng sôi nổi. Bên cạnh một số cái lắc đầu nhẹ nhàng của phụ huynh trước những tạo hình quá mức phá cách, nhiều netizen Trung Quốc lại tỏ ra thích thú và để lại những bình luận tích cực. Một tài khoản chia sẻ trên Douyin: "Bà nội tôi nhìn đĩa gà xếp hình ngựa xong cười, bảo là năm nay ăn Tết vui nhất từ trước tới giờ".