Gia Đình Haha tập 17: Bé Thắng bật khóc, Duy Khánh và dàn cast xúc động

HHTO - Tập 17 “Gia Đình Haha” khắc họa vai trò của các thành viên trong chặng hành trình đặc biệt: Chủ động quán xuyến nhà cửa và san sẻ những nỗi lo "thầm kín" của gia đình chị Thông.

Trong tập 17 Gia Đình Haha (Chặng đặc biệt), các thành viên gửi tặng quà cho gia đình anh Hà, chị Thông. Phần quà gồm có bếp gas mini màu “hường”, sách tiếng Anh, bộ đồ chơi cho bé Thư và bé Thắng. Mỗi món quà đều là tâm tư của các thành viên dành cho “gia đình” tại Bản Liền.

Điểm nhấn của tập mới nhất Gia Đình Haha là chị Thông quyết định vắng nhà, trao “đặc quyền” cho 5 anh em Jun Phạm, Duy Khánh, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm và Bùi Công Nam. Trở thành gia chủ “bất đắc dĩ”, dàn cast Gia Đình Haha phải tự giác quán xuyến mọi việc lớn nhỏ từ việc chuẩn bị bữa sáng, đưa các em đi học,... đến các công việc đồng áng.

Khi anh Hà và chị Thông trở về vào buổi chiều, cả gia đình quây quần bên hiên nhà phân loại hạt ngô giống. Anh Hà chia sẻ sự bất lực khi mùa màng bị phá hoại, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lương thực và kinh tế gia đình. Tuy nhiên, vợ chồng chị Thông vẫn quyết không dùng thuốc hóa học. Trước sự chân thành này, Gia Đình Haha càng trân trọng nỗ lực của người dân bản địa.

Sau khi tập 17 lên sóng, khoảnh khắc tình thương mến thương của Duy Khánh - bé Thắng viral mạng xã hội. Cái gật đầu của con trai chị Thông trước câu hỏi “Con sợ các chú về đúng không?” khiến khán giả xúc động.

Trong suy nghĩ ngây thơ của bé Thắng, luôn có nỗi lo khi các anh chị rời đi sau khi chương trình quay xong - như mùa phát sóng trước. Cậu bé vốn ít nói bỗng bật khóc nức nở, Duy Khánh cũng rưng rưng ôm Thắng để trấn an.