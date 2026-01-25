Phỏng vấn độc quyền Gia Đình Haha chặng đặc biệt: Duy Khánh tiết lộ điều thay đổi

HHTO - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với HHTO, Duy Khánh - thành viên "cứng" của Gia Đình Haha tiết lộ bản thân cảm nhận được điều thay đổi khi trở lại Bản Liền ở hành trình đặc biệt.

Một "chương mới" được mở ra tại một nơi cũ...

Tháng 1/2025, chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha trở lại trong sự mong chờ từ khán giả. Chặng hành trình đặc biệt được ghi hình là Bản Liền, tại gia đình chị Thông - cũng chính là nơi xuất phát của mùa đầu tiên.

Ngay khi tập đầu tiên của chặng đặc biệt lên sóng, Gia Đình Haha tiếp tục nhận về tình cảm lớn. Tiểu phẩm hài hước của "Út Dâu" Duy Khánh - "anh cả" Jun Phạm và miếng hài "lo-ve" của "tư Tâm" (Ngọc Thanh Tâm) khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Nhờ hành trình dài đồng hành cùng nhau, độ hiểu ý của dàn cast tăng lên, tương tác cũng "đậm đà" hơn. Những thước phim du lịch "chữa lành", khám phá thiên nhiên cực "chill" cũng nhận về lời khen từ netizen.

Khi quay trở lại Bản Liền, cảm xúc của Duy Khánh khác biệt thế nào so với lần đầu tiên?

Hành trình lần này quay trở lại Bản Liền có một ý nghĩa to lớn không chỉ với mình, mà với các anh em và với cả ê-kíp. Đây là nơi từng xa lạ, giờ trở nên quen thuộc khi nào không hay. Bản Liền là hành trình đầu tiên của "Gia Đình Haha", mà cái gì đầu tiên thì cũng có dấu ấn đặc biệt. Hơn hết, lần trước rời đi bồi hồi, tiếc nuối. Nên là, rất biết ơn ê-kíp đã cho anh em trở lại Bản Liền lần nữa để viết thêm câu chuyện, tạo thêm sự kết nối và kỷ niệm đẹp với gia đình chị Thông, anh Hà.

Là người đã đến Bản Liền lần thứ ba, Jun Phạm có suy nghĩ gì ở hành trình mới này?

Jun cảm thấy mình may mắn khi từng đến Bản Liền vào mùa Hè, về vào mùa Thu rồi trở lại khi đang mùa Đông - chớm Xuân. Mình đến vào lúa chưa có, đến khi lúa mọc lên màu xanh giờ lúa cũng đã gặt, tức là vừa hay... trải qua hết vòng đời của cây lúa.

Khi trở lại, Jun thấy bà con có những sự phát triển tốt đẹp, mọi người đều hạnh phúc. Dù cho mùa đông úa tàn thế nào, sức sống nơi đây cũng tuyệt vời. Dĩ nhiên, mọi thứ đã thay đổi, theo cách tích cực. Nhưng điều luôn còn đó, luôn như cũ là tình cảm của mọi người dành cho nhau.

Với Duy Khánh, có gia vị "đặc biệt" nào cho chặng đặc biệt?

Nói trước thì mất hay nên Khánh chỉ "bật mí" một chút là ở chặng này, sự thay đổi lớn nhất ở đây chính là thời tiết. Sự thay đổi lớn nhì là sự kết nối giữa các thành viên và gia đình anh chị. Nó trở nên thân thuộc hơn, gắn bó hơn. Mọi người đều cảm tưởng đang về nhà - một ngôi nhà tuyệt vời lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón.

... và viết tiếp câu chuyện "truyền lửa"

Bên cạnh thu hút được lượng người xem và tình cảm lớn, Gia Đình Haha cũng từng góp phần phát triển du lịch tại Bản Liền. Sau chặng hành trình ở mùa đầu tiên, chương trình tạo nên "hiện tượng du lịch" tại nhiều địa điểm như Bản Liền (Lào Cai), Bến Tre, Đắk Lắk,... Đặc biệt, khi các tập ở Bản Liền lên sóng, homestay Bản Liền Pine của chị Vàng Thị Thông và nhiều nơi khác đã kín phòng trong nhiều tháng, giúp tăng 30-40% lượng khách so với trước đó.

Theo Jun Phạm, chương trình đã lan tỏa được những điều gì?

Jun thực sự hạnh phúc khi mà đem được giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Mong là sau khi xem chương trình, các bạn trẻ sẽ cảm thấy rằng: Đi khắp nơi và để lại ở nơi mình đến một giá trị tốt đẹp là một điều hay ho. Jun mong rằng những thước phim của "Gia Đình Haha" và việc làm của từng thành viên trong gia đình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn.

Với Rhymastic, sứ mệnh của người nghệ sĩ sau những hành trình dài này được nhìn nhận thế nào?

Mình nghĩ chắc chắn một trong những sứ mệnh quan trọng của người nghệ sĩ là đóng góp và hỗ trợ cộng đồng, để lan tỏa giá trị tốt đẹp nhất, để giúp đỡ và hỗ trợ bà con ở các vùng miền ổn định được cuộc sống, quảng bá hình đẹp của mọi người và hơn hết là giúp chúng ta duy trì tình yêu thương.

Khi mới đến, mình thấy có những ảnh hưởng nhất định sau những trận mưa bão, những con đường sạt lở, khu vực đường xá bị hỏng hóc. Tuy nhiên về mặt đời sống, về đến nhà chị Thông, anh Hướng, chị Cân, mình thấy nhà cửa mọi người có khu vực mới, thiết bị mới, nhiều chỗ được sửa khang trang hơn. Hy vọng, mọi người duy trì được sự tích cực này và cuộc sống sẽ sung túc, khang trang hơn nữa trong tương lai.