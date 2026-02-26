Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng bị chê thảm: Bao Thượng Ân “diễn như robot”

HHTO - Trái ngược với sự ngóng đợi trước khi lên sóng, “Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng” bị chê thảm ngay từ những tập đầu tiên. Phim có vô số điểm trừ, trong đó diễn xuất của hai diễn viên chính có lẽ là điểm trừ lớn nhất, đặc biệt là nữ chính Bao Thượng Ân.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn (tác giả của nguyên tác chuyển thể của Minh Lan Truyện). Phim lấy bối cảnh võ lâm giang hồ cùng những âm mưu, tranh đấu, đấu trí, các mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật từ đời trước đến đời sau.

Thái Chiêu (Bao Thượng Ân) là một nữ hiệp thông minh, hoạt bát. Chứng kiến cô cô của mình dốc lòng trừ gian diệt ác chỉ để đổi lại thân thể yếu ớt, bệnh tật và sớm qua đời, Thái Chiêu không muốn vướng vào chuyện võ lâm, chỉ muốn sống một đời yên ổn. Nhưng số phận đã cho cô gặp gỡ Mộ Thanh Yến (Chu Dực Nhiên) - thiếu chủ ma giáo, bí ẩn, đa mưu, trong lòng nuôi một mối thù quyết phải trả.

Giữa giang hồ đầy rẫy hiểm nguy và không ngừng biến đổi, Thái Chiêu và Mộ Thanh Yến từ tình cờ gặp gỡ đến tình nguyện gắn kết, yêu hận đan xen, cùng nhau bóc trần muôn mặt người để xem rõ ai chính, ai tà.

Trước khi lên sóng, Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng khá gây hứng thú với đề tài võ lâm, trailer cho thấy bối cảnh đẹp và một số cảnh quay ấn tượng - hứa hẹn một tác phẩm mãn nhãn, bộ đôi diễn viên trẻ có ngoại hình sáng trông rất đẹp đôi. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, sau khi lên sóng chỉ mấy tập đầu, phim đã bị chê không tiếc lời. Sau những đánh giá tệ hại, Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng có thành tích “giá lạnh”, phát sóng chưa được bao lâu đã bị đánh giá là “chết yểu”.

Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng có nhiều điểm trừ, một trong những điểm trừ lớn nhất của phim là diễn xuất của hai diễn viên chính. Cả Chu Dực Nhiên và Bao Thượng Ân đều bị chê diễn xuất đơ như robot, biểu cảm nghèo nàn, "diễn như AI". Đặc biệt, nữ chính Bao Thượng Ân được đánh giá là “diễn dở hình cầu” - nghĩa là dở đều, dở không góc chết, dở toàn vẹn…

Trong hầu hết các cảnh quay, Bao Thượng Ân thường chỉ mở to mắt kinh ngạc, khẽ nhíu mày, hơi phụng phịu như đang làm nũng một cách dễ thương; dù lúc đó nhân vật có đang ngạc nhiên, suy nghĩ, bối rối hay tức giận. Thái Chiêu là một nhân vật hoạt bát, lém lỉnh, bên ngoài tỏ ra vô tư nhưng bên trong có phong thái của một nữ hiệp; nhưng Bao Thượng Ân khi diễn vẻ nghịch ngợm lại trông thiếu tự nhiên, diễn vẻ cứng cỏi lại quá gồng gượng.

Game: Nhìn biểu cảm của Bao Thượng Ân, đoán xem Thái Chiêu đang nghĩ gì?

Biểu cảm nghèo nàn của Bao Thượng Ân khiến tâm lý của nhân vật Thái Chiêu không thể bộc lộ hết, hành động cũng không được diễn giải rõ ràng, cuối cùng không thể đẩy lên cao trào hoặc đạt được hiệu ứng mong muốn. Nhiều khán giả phàn nàn diễn xuất kém cỏi của Bao Thượng Ân làm họ mất tập trung khi xem phim.

Ngoài diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính, Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng còn mắc lỗi kể chuyện rời rạc, dựng phim giật cục, khiến nội dung phim khó hiểu, khó theo dõi. Phim lạm dụng lối quay chậm, quay cận cảnh nhằm “khoe” nhan sắc diễn viên nhưng vô tình càng để lộ thêm khuyết điểm diễn xuất của họ.

Đặc biệt, dù lấy đề tài võ lâm nhưng các cảnh hành động không được đầu tư nhiều. Thay vào đó, đoàn làm phim “siêng năng” sử dụng… máy tạo gió, thổi phần phật áo quần lẫn tóc tai của nhân vật để tạo khí thế oai hùng, ra chất võ hiệp, nhưng thực tế vẫn khó qua mắt được khán giả.