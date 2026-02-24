Hilary Duff khen ngợi Taylor Swift: Tôn vinh ảnh hưởng hay cường điệu quá đà?

HHTO - Chỉ với một câu ví von đầy kịch tính, Hilary Duff đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Nữ ca sĩ - diễn viên đình đám một thời thẳng thắn thừa nhận: Trước khi Taylor Swift xuất hiện, nhạc Pop là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây để quảng bá cho album phòng thu mới nhất - luck... or something, Hilary Duff đã nhìn lại chặng đường đầu những năm 2000 - thời điểm cô phát hành album Metamorphosis (2003) và nhanh chóng trở thành biểu tượng nhạc Pop tuổi teen toàn cầu.

Theo nữ ca sĩ, thị trường âm nhạc khi đó vận hành theo một logic rất khác: Yếu tố “sáng tác tinh vi” hay tính tự sự cá nhân chưa phải là trọng tâm. Hilary Duff chia sẻ: “Tôi không nghĩ thời đó người ta hướng đến việc sáng tác phức tạp. Khi ấy còn chưa có Taylor Swift - điều đó giống như trước và sau Công nguyên vậy".

Hilary Duff dành lời khen đến khả năng sáng tác của Taylor Swift.

Trong buổi phỏng vấn, Hilary Duff còn cho rằng Taylor Swift đã thực sự thay đổi cuộc chơi âm nhạc trên mọi cấp độ. Thực tế, trong giai đoạn Hilary Duff gia nhập làng nhạc, mô hình ngôi sao Pop tuổi teen đầu thập niên 2000 chủ yếu dựa trên ê-kíp sản xuất phía sau. Các nhạc sĩ chuyên nghiệp đảm nhiệm phần sáng tác, còn nghệ sĩ tập trung xây dựng hình ảnh, quảng bá và biểu diễn.

Theo Hilary, việc ca sĩ trực tiếp tham gia đồng sáng tác chưa phải là điều phổ biến trong dòng nhạc Pop thương mại thời điểm đó.

Ngược lại, ngay từ album đầu tay phát hành năm 2006, Taylor Swift đã được ghi nhận là đồng sáng tác phần lớn ca khúc của mình. Cô xây dựng thương hiệu dựa trên câu chuyện và cảm xúc cá nhân trong các ca khúc, đồng thời kiên định với quyền kiểm soát sáng tác của mình. Chuỗi thành công thương mại bền bỉ cùng vị thế vững vàng của Taylor Swift đã góp phần nâng chuẩn kỳ vọng cho một ngôi sao Pop hiện đại: Không chỉ là người thể hiện, mà còn là người tự viết nên câu chuyện của chính mình.

Taylor Swift đã tham gia sáng tác album đầu tay của mình khi mới chỉ 16 tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít khán giả cho rằng lời khen của Hilary Duff dành cho Taylor Swift có phần cường điệu, thậm chí vô tình làm mờ đi đóng góp của nhiều nữ nghệ sĩ sáng tác thành công trước đó. Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng mô hình “ca sĩ kiêm nhạc sĩ” đã tồn tại suốt nhiều thập niên, vì vậy việc xem Taylor như một cột mốc lịch sử là nhận định gây tranh cãi.

﻿Phát biểu của Hilary đã mở ra cuộc thảo luận về sự thay đổi của nền âm nhạc qua các thế hệ.

Ở chiều ngược lại, các Swifties cho rằng lời khen này là minh chứng cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của Taylor Swift, đồng thời xem đây là sự ghi nhận từ một nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước như Hilary Duff. Khoảnh khắc này được người hâm mộ nhìn nhận như lời khẳng định cho sự tôn trọng và nâng đỡ lẫn nhau giữa các nữ nghệ sĩ, thay vì phủ nhận hay làm lu mờ công sức của những người khác.