Giáo viên ở Tuyên Quang bị "giữ khẩn cấp" nghĩa là gì? Có phải đã phạm tội?

HHTO - Việc Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị giữ khẩn cấp, liên quan vụ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi: Việc bị “giữ trong trường hợp khẩn cấp” có nghĩa là gì, và liệu có đồng nghĩa với việc người bị giữ đã phạm tội không?

Tóm tắt nhanh: · Giữ người trong trường hợp khẩn cấp là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, không phải kết luận một người đã phạm tội. · Cơ quan điều tra chưa công bố giáo viên ở trường THPT chuyên Tuyên Quang có thể bị điều tra về tội danh nào. · Người dân nên theo dõi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và tránh suy đoán.

Giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến vụ điểm thi môn Toán cao bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, theo Tiền Phong.

Giáo viên này là Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giáo viên Nguyễn Hà Duy. Ảnh: TPO.

"Giữ trong trường hợp khẩn cấp" có đồng nghĩa đã phạm tội?

Theo Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự, khi thuộc một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây thì được giữ người:

a) Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Như vậy, việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp không đồng nghĩa với việc người bị giữ đã phạm tội, nhưng cũng không phải chỉ là “mời làm việc”.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố giáo viên Nguyễn Hà Duy có thể liên quan đến tội danh nào, đồng thời cũng chưa kết luận có hay không hành vi phạm tội.

Nguyễn Hà Duy là giáo viên Toán ở trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: CTTTTQ.

Nên hiểu thế nào về biện pháp này?

Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp là biện pháp ngăn chặn; người bị giữ chưa bị kết luận có tội, cũng chưa chắc đã bị khởi tố bị can, nhưng cơ quan điều tra đã xác định việc áp dụng biện pháp này thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Sau đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, độc giả nên chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, tránh suy đoán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.