Vì sao ngày 7/7 được coi là ngày đặc biệt đẹp? Nên làm gì trong ngày này?

HHTO - Ngày 7/7 từ lâu đã được xem là ngày rất đẹp ở nhiều nền văn hóa cả phương Đông và phương Tây. Vì sao lại như vậy và nên làm những việc gì trong ngày này?

Tóm tắt nhanh: · Ngày 7/7 được xem là ngày đẹp ở nhiều nền văn hóa, chủ yếu vì ý nghĩa biểu tượng lâu đời của số 7. · Số 7 xuất hiện nhiều lần trong văn hóa Ai Cập cổ đại, Trung Quốc và cả cuộc sống hiện đại. · Nhiều người cho rằng ngày 7/7 là ngày rất đẹp để bắt đầu một kế hoạch mới hoặc làm những việc mang ý nghĩa tích cực về tinh thần.

Ngày 7/7 hằng năm thường được xem là ngày đẹp, ngày may mắn bởi ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, con số 7 từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự trọn vẹn, cân bằng và những khởi đầu tích cực.

Vì sao số 7 được xem là đặc biệt?

Số 7 có thể được coi là con số mang tính biểu tượng phổ biến nhất trong lịch sử nhân loại. Có nhiều điều gắn với con số 7 như 7 kỳ quan của thế giới, 7 sắc cầu vồng, 7 ngày trong một tuần…

Con số 7 được cho là xuất hiện nhiều trong tự nhiên. Ảnh minh họa: Unsplash.

Ở Ai Cập cổ đại, con người tin rằng có 7 con đường lên Thiên Đàng; trong nhiều tín ngưỡng, con số 7 cũng thường xuyên xuất hiện, theo Britannica.

Còn ở Trung Quốc thì từ ngày xưa, con người đã quan niệm số 7 xác định các mốc trong cuộc sống của nữ giới: Bé gái mọc răng sữa lúc 7 tháng tuổi, rụng răng sữa lúc 7 tuổi, dậy thì lúc 14 tuổi (2 x 7)…

Trong thần số học thì số 7 tượng trưng cho trí tuệ tâm linh, theo trang The New York Times.

Còn theo bài viết trên trang của Viện Khoa học Huyền bí Toàn Ấn Độ, số 7 là con số nổi bật và những người sinh ngày 7, 16 hoặc 25 của bất kỳ tháng nào (tổng của 1 và 6 hoặc 2 và 5 đều là 7) là những người đặc biệt.

Nhìn chung, ở nhiều nền văn hóa từ cổ xưa, số 7 thường gắn với sự hoàn thiện, trọn vẹn.

Con số 7 trong cuộc sống hiện đại

Trong cuộc sống hiện đại, số 7 vẫn hay được sử dụng: Máy bay Boeing 777, bộ sách Harry Potter có 7 quyển…

Nhiều thương hiệu lớn cũng thích con số 7. Ảnh minh họa: Upgraded Points.

Một giáo sư của ĐH Harvard (Mỹ) còn từng viết một bài báo nổi tiếng, trong đó ông chứng minh rằng hầu hết con người có thể lưu giữ khoảng 7 thông tin trong bộ nhớ ngắn hạn, theo trang Psychology Today (Tâm lý học ngày nay).

Theo trang How Stuff Works, nhiều công ty dựa trên sự quen thuộc của con số 7 để có những chiến dịch tiếp thị liên quan đến con số này. Và ngày 7/7 với hai con số 7 thường là thời điểm có các chương trình khuyến mãi, sự kiện lớn.

Để rồi chính sự xuất hiện lặp lại của số 7 trong tự nhiên và đời sống khiến nhiều người cảm thấy con số này mang ý nghĩa đặc biệt, may mắn.

Số 7 cũng được coi là con số thần bí ở một số nền văn hóa. Ảnh minh họa: News18.

Nên làm gì trong ngày 7/7?

Thực ra, không có cơ sở khoa học để khẳng định ngày 7/7 là ngày may mắn hơn các ngày khác. Tuy nhiên, con người từ xưa vẫn có quan niệm là số 7 gắn liền với năng lượng tích cực. Vì vậy, ngày 7/7 được xem là ngày tốt để có những khởi đầu mới, bắt đầu những kế hoạch đang ấp ủ...

Chẳng hạn, theo trang The New York Times và How Stuff Works, ngày 7/7 hay được chọn để khai trương, kết hôn, tổ chức sự kiện…

Ngoài ra, ngày 7/7 còn là Ngày Tha thứ Toàn cầu (Global Forgiveness Day), nhấn mạnh việc mỗi người nên tha thứ cho người khác và cả chính mình.

Có thể nói, điều quan trọng ở ngày 7/7 không nằm ở việc ngày này có thật sự giúp con người "đổi vận" hay không, mà ở chỗ nó là một ngày dễ nhớ, gắn với con số quen thuộc, có thể được coi như một lời nhắc để mỗi người bắt đầu những điều tích cực hơn trong cả suy nghĩ và hành động.