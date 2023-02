Gil Lê khiến fan lo lắng khi tiết lộ gặp vấn đề tâm lý dù đang dẫn đầu "The Heroes"

HHT - Mới đây, ca sĩ Gil Lê khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và lo lắng khi chia sẻ bản thân vừa mới trải qua giai đoạn sang chấn tâm lý.

Trên trang cá nhân, Gil Lê đã có bài viết về tình trạng sức khỏe tâm lý trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, giọng ca Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau đã đăng hình ảnh vui vẻ của bản thân kèm dòng trạng thái: “Done with my mental breakdown and ready to socialize again” (tạm dịch: Đã hết suy sụp tinh thần và sẵn sàng hòa nhập trở lại).

Nhiều người đoán rằng Gil Lê bị ảnh hưởng về tâm lý là do những vấn đề trong chuyện tình cảm. Đáng chú ý, sau khoảng thời gian im ắng trong con đường âm nhạc, Gil Lê khiến người hâm mộ bất ngờ khi ghi danh tham dự The Heroes 2022 - Thần Tượng Đối Thần Tượng. Tại mỗi vòng thi, nữ ca sĩ đều thể hiện trọn vẹn sự nhiệt huyết cùng đam mê âm nhạc với sự đầu tư chỉn chu, kĩ lưỡng.

Thế nhưng, theo chia sẻ trên trang cá nhân, Gil Lê dường như lại gặp phải vấn đề về tâm lý ngay trong thời điểm tham dự The Heroes 2022. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh năng động và vui vẻ của Gil Lê trên sân khấu Thần Tượng Đối Thần Tượng. Dù vậy, netizen vẫn đánh giá tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Gil Lê khi vẫn cố gắng thể hiện hết mình tại mỗi vòng thi dù đang gặp phải tình trạng sức khỏe tâm lý xấu.