People We Meet On Vacation: Mọi con tim đều muốn trở về nơi có tình yêu

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim People We Meet On Vacation (Những Người Chúng Ta Gặp Trong Kỳ Nghỉ) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của tác giả Emily Henry. Là một phim thuộc thể loại bị cho là “lỗi thời” romcom - hài lãng mạn - nhưng People We Meet On Vacation khi lên sóng Netflix đã gây nên một tiếng vang khá đáng tự hào. Phim leo Top 1 Netflix toàn cầu, mở màn với 17,2 triệu lượt xem đẹp như mơ, chứng tỏ ở thời nào thì người ta cũng xuyến xao trước những điều lãng mạn.

Chuyện phim People We Meet On Vacation kể về hai người vô cùng khác biệt là Poppy (Emily Bader) và Alex (Tom Blyth). Poppy là một cô gái hướng ngoại, sôi nổi, phóng khoáng; còn Alex lại là một chàng trai hướng nội, sống quy tắc. Trong khi Poppy thích phiêu lưu, luôn tìm cách thoát khỏi quê nhà nhỏ; thì Alex yêu việc ở nhà, trân trọng thị trấn quê hương.

Sau một chuyến đi chung xe về nhà đầy “sóng gió”, dẫu khác biệt nhưng Poppy và Alex trở thành bạn. Mùa hè họ cùng nhau đi du lịch lần đầu tiên để an ủi Alex thất tình đã gắn kết cả hai một cách chặt chẽ hơn. Chuyến đi của mùa hè ấy cũng có vài “sự cố” xảy ra, nhưng nó thú vị và vui nhộn đến mức Poppy và Alex hẹn ước với nhau rằng vào mỗi năm, khi hè đến, họ sẽ cùng nhau đi du lịch. Dù cho lúc đó họ đang ở đâu, đang làm gì, hay thậm chí là đang ở cùng ai đi chăng nữa.

Poppy và Alex đã thực hiện đúng lời hẹn đó, trong nhiều năm. Những mùa hè đã trôi qua với cả hai cùng nhiều kỷ niệm. Lúc rực rỡ sôi nổi, lúc dịu dàng ấm áp. Điểm chung là chúng trở thành những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Poppy, của Alex, của cả hai. Nhưng ở mốc thời gian hiện tại, câu chuyện tiết lộ rằng Poppy và Alex đã không gặp nhau hai mùa hè liên tiếp. Hai con người gắn kết nhau là thế đã cố tránh mặt nhau một thời gian dài. Lý do không được tiết lộ, và đó chính là động lực thúc đẩy câu chuyện, người ta muốn và cần được biết lý do tại sao.

Lúc này, cũng ở mốc thời gian hiện tại, em trai của Alex sắp kết hôn và cậu mời Poppy đến dự. Sau một hồi trăn trở, Poppy quyết định hủy chuyến công tác đi Hy Lạp để đến Barcelona. Dĩ nhiên, việc dự đám cưới chỉ là phụ, cái chính là cô muốn đối mặt với Alex, với chuyện đã xảy ra vào mùa hè hai năm trước.

Thành thật mà nói, People We Meet On Vacation không có gì quá mới mẻ. Người ta có thể thấy bóng dáng một chút của phim romcom này, một chút của phim romcom khác trong hành trình yêu của Poppy và Alex. Diễn biến của phim cũng dễ đoán, xem mở đầu đã có thể đoán được kết thúc. Thế nhưng, dù vậy, thưởng thức People We Meet On Vacation vẫn là một trải nghiệm tràn ngập niềm vui.

Đó là niềm vui thuần tuý của việc xem phim hài lãng mạn. Được nhìn thấy một cặp đôi “đẹp đôi” - không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách. Cụ thể, ở trường hợp này là hai diễn viên chính Emily Bader và Tom Blyth quá đẹp đôi, diễn xuất ăn ý và bùng nổ chemistry trên màn ảnh. Họ đã mang đến Poppy và Alex quá sống động, hai nhân vật “trái dấu” đến mức cho rằng có lẽ họ không thể ở bên nhau, ra sức phủ nhận, thậm chí "vẫy vùng" nhưng rồi cứ bị hút về phía đối phương đến mức không thể cưỡng lại.

Người xem có thể nhận thấy sự hoà hợp, nhưng cũng có cả sự căng thẳng mỗi lần Poppy và Alex ở bên nhau. Dường như giữa Poppy và Alex có một sợi dây vô hình gắn kết, dù có những lúc họ nghĩ rằng nó đã giãn ra, thậm chí là bị cắt đứt, nhưng cuối cùng vẫn cứ chầm chậm kéo họ dần về bên nhau.

Qua mỗi thước phim, người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, lúc thấy hồi hộp, khi thấy rung động, có cả hụt hẫng xen lẫn hy vọng… Và rồi tất cả vỡ oà tựa pháo hoa bung nở khi chứng kiến cái kết của màn “đuổi bắt” tình yêu giữa hai con người lẽ ra phải thuộc về nhau từ rất sớm. Mọi thứ tựa như là định mệnh, nhưng đôi lúc định mệnh cũng thích một chút trêu ngươi.

People We Meet On Vacation là chuyện của một tình bạn chuyển thành tình yêu, dù ban đầu có quá nhiều khác biệt, dù có thể mất một chút thời gian. Đây cũng là câu chuyện về cơ hội thứ hai, khi ta gạt qua một bên cái tôi hay niềm kiêu hãnh quá lớn của mình để bắt lấy điều quan trọng đang ở trước mắt. Nhận ra rằng điều tuyệt vời nhất, dù là trong mỗi chuyến đi hay những lúc tận hưởng thời gian ở nhà, là ở cạnh ta lúc ấy là người mà ta yêu thương nhất.

People We Meet On Vacation đã có mặt trên Netflix.