In Your Radiant Season chữa lành, rung rinh vì "má lúm xinh yêu" Chae Jong Hyeop

HHTO - Dù đi theo cách đặt vấn đề quen thuộc của dòng melodrama, "In Your Radiant Season" (tạm dịch: Trong Mùa Rực Rỡ Của Em) vẫn khiến trái tim người xem rung động từng hồi. Chae Jong Hyeop - Lee Sung Kyung không phải đôi duy nhất có "phản ứng hóa học" thú vị.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

In Your Radiant Season khởi đầu man mác buồn. Ha Ran (Lee Sung Kyung) đến Mỹ gặp Chan - bạn trai của cô thì tận mắt nhìn thấy anh qua đời do tai nạn ở phòng thí nghiệm. Nỗi đau mất bố mẹ, mất người yêu khiến Ran ám ảnh rằng những người cô quan tâm, yêu thương cô đều sẽ nhận bi kịch. Từ một người ấm áp, rạng rỡ như sắc Xuân, Ha Ran khóa mình trong mùa Đông giá buốt. 7 năm sau, Chan (Chae Jong Hyeop) gặp lại cô khi anh và thương hiệu nơi cô làm việc hợp tác.

Nhịp điệu chậm rãi của tập 1 đã đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi, hạt sạn như: Chan đứng trước mặt, tại sao Ran không nhận ra bạn trai mình? Anh còn sống, tại sao cô không biết? Chan yêu Ran đến thế, sao anh lại bối rối khi gặp lại cô?

Twist nhẹ đầu tập 2 đã "quét sạn" hoàn mĩ. Khán giả đã bị lừa, Chan còn sống là Seon Woo Chan - người sống cùng phòng với Kang Hyeok Chan - bạn trai của Ran. Hyeok Chan luôn bận bịu với nghiên cứu mà phớt lờ tin nhắn của Ran. Hyeok Chan lấy nhầm máy tính nên suốt một thời gian, Woo Chan đã thay bạn trả lời Ran, cũng dần phải lòng cô. Hyeok Chan còn nhờ Woo Chan chọn quà tặng bạn gái thay mình.

Woo Chan từng rất u uất, cô độc. Anh muốn tự tử nhưng tiếng tin nhắn liên hồi của Ran đã kéo anh lại. Khi anh hôn mê sâu do ảnh hưởng từ vụ nổ, ký ức mơ hồ về đoạn video cô gửi đã đánh thức anh. Chan của hiện tại tươi sáng, rực rỡ, nhiệt huyết như mùa Hè. Vì đã trải qua cửa tử nên anh quyết định sống cuộc đời không hối tiếc, trong đó có việc chạy đến gần người con gái anh yêu.

Ran không biết cô từng chữa lành cho Chan, càng không biết người níu giữ và gieo nên tình yêu ngọt ngào nơi cô là anh. Mối hợp tác kinh doanh định mệnh đã tạo cơ hội cho họ gặp nhau, giúp Chan trở thành người chữa lành, kéo Ran ra khỏi hang động nơi cô nhốt tâm hồn mình ở mùa Đông giá buốt.

Thiết lập nam - nữ chính chữa lành cho nhau, gặp gỡ định mệnh... - đó là những xây dựng không mới với khán giả quen thuộc với thể loại melodrama. In Your Radiant Season nhẹ nhàng, chậm rãi mà thư thái, phù hợp với không khí đón Xuân.

Chan tiến gần Ran một bước là khán giả rung động một nhịp. Giọng nói, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, bối rối, buồn bã rồi chuyển qua rực sáng, long lanh như cún con. Chae Jong Hyeop hòa hợp đầy tự nhiên với khí chất nhân vật, đem đến sự dễ chịu trong từng khung hình anh xuất hiện.

﻿ Chae Jong Hyeop bật lên với vai phụ nhưng chưa có vai chính nào để lại dấu ấn mạnh. Chan của In Your Radiant Season có đủ sức để khán giả chấm chọn anh vào "quít-lịt" (wishlist) "chìu ông má lúm cười xinh"?

Hai khía cạnh rạng rỡ và u buồn của Ran không làm khó được kỹ năng của Lee Sung Kyung. Là trưởng nhóm thiết kế của thương hiệu thời trang hàng đầu nên khán giả cũng được ngắm hàng loạt tạo hình xinh đẹp của Ran - đơn giản, thời thượng, tinh tế. Đối lập là "xì-tai" phá cách, maximalism của "cô hai" Song Ha Young (Han Ji Hyun).

Sự quậy phá, vô tư của Young tạo thành lực hút trái dấu mỗi khi cô trêu ghẹo COO lạnh lùng, nghiêm nghị Yeon Tae Seok (Kwon Hyuk). Dù chỉ xuất hiện vài phút thoáng qua ở 2 tập đầu, nhưng bộ đôi này đã nhen nhóm cho In Your Radiant Season một cặp phụ ngọt không kém đôi chính, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười. Lấy mạch chữa lành nội tâm của nữ chính làm trung tâm ở khởi đầu, nhưng phim cũng bỏ lửng về quá khứ u tối của Chan, vừa đủ để khơi dậy tò mò của khán giả và không gian đẩy cao trào về sau.

Các tập sau của phim cũng sẽ mở rộng, phát triển tình cảm cho các nhân vật phụ khác như "cô út" nhà họ Song, đôi "lão niên" thanh mai trúc mã Nana Kim - chủ tiệm cà phê Park Man Jae. Để tạo thế cân bằng và liên kết, 2 tập đầu đã gợi mở rằng, dàn phụ sẽ góp sức se duyên cho đôi chính, quá trình se duyên được làm song song với tuyến tình cảm riêng.

In Your Radiant Season gồm 12 tập, phát sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.