Netflix ngừng cung cấp các chương trình truyền hình tại thị trường Việt Nam kể từ hôm nay

HHT - Kể từ ngày 23/12/2024, Netflix chỉ được phép cung cấp các bộ phim đã được phân loại và thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, không cung cấp các chương trình truyền hình tại Việt Nam.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), hoạt động của Netflix tại Việt Nam là phát phim trên môi trường mạng, nền tảng có thể cung cấp phim đã thực hiện phân loại và có thông báo đến cơ quan quản lý. Tuy nhiên, do không đăng ký cung cấp dịch vụ truyền hình, Netflix sẽ không được đăng các chương trình truyền hình khi hoạt động trong nước.

Tại Việt Nam, các nền tảng giải trí trực tuyến như Netflix, Apple, Amazon, Tencent hay Iqiyi khi hoạt động cần xác định rõ mô hình kinh doanh là dịch vụ chiếu phim, truyền hình hoặc cả hai. Nếu chỉ là phim, nền tảng phải tuân thủ luật Điện ảnh sửa đổi và gỡ nội dung truyền hình. Nếu là truyền hình, các dịch vụ phải làm thủ tục quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, trong đó có yêu cầu phải mở công ty tại Việt Nam.

Netflix đăng ký là dịch vụ chiếu phim trực tuyến. Tuy nhiên, sau quá trình theo dõi và giám sát, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát hiện nền tảng này đang phát sóng nhiều dự án thuộc thể loại chương trình truyền hình, như chương trình thực tế về thể thao, ẩm thực, du lịch, tình yêu và đám cưới. Một số chương trình phổ biến có thể kể đến như Love on the Spectrum (Tình Yêu Trên Phổ Tự Kỷ), Down For Love (Hội Chứng Yêu) hay Longest Third Date (Cuộc Hẹn Thứ Ba Dài Nhất),... Các chương trình trên không thuộc phạm vi "phim điện ảnh" và không nằm trong danh mục được phép hoạt động của Netflix tại Việt Nam.

Do đó, kể từ ngày 23/12, Netflix đã đồng ý chấp hành yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm. Công ty cũng cam kết chỉ phổ biến các phim điện ảnh đã được kiểm duyệt và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật về điện ảnh Việt Nam.

Sau khi quy định về sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình có hiệu lực, một số nền tảng lớn như Amazon Prime đã rút khỏi Việt Nam vì lý do "thị trường nhỏ, mô hình kinh doanh chưa phù hợp".