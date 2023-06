Góp giọng trong nhạc phim "Fast X", Jimin thiết lập thêm loạt thành tích đáng nể

HHT - Dù cốt truyện đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng bom tấn "Fast & Furious 10" vẫn gây bão toàn cầu khi dẫn đầu doanh thu phòng vé nhiều ngày liền. Phần phim mới nhất còn đặc biệt gây chú ý với sự góp giọng của Jimin (BTS) trong bài hát chủ đề của phim.

Phát hành vào ngày 18/5, ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh đình đám Fast and Furious: Ride or Die (Fast and Furious 10) có tên Angel Pt.1, với sự góp mặt của Jimin (BTS) và các nghệ sĩ Mỹ có tiếng Kodak Black, NLE Choppa, JVKE và Muni Long nhanh chóng lập nhiều thành tích đáng nể.

Sau khi ra mắt, bài hát đã càn quét các vị trí đầu bảng của Billboard Digital Song Sales, Rap digital song sales, R&B/Hip-hop Digital Song Sales... Tại bảng xếp hạng (BXH) Billboard HOT 100, Angle Pt.1 hạ cánh tại vị trí thứ 65. Và lần lượt đạt vị trí 12 và 16 trên BXH Global Excl. US và Global 200.

Với thành tích trên Billboard tuần này đã giúp Jimin thiết lập một kỉ lục mới cho nghệ sĩ châu Á, khi sở hữu nhiều ca khúc lọt Hot 100 nhất trong thời gian ngắn. Cụ thể trong vòng 4 tháng vừa qua, thành viên BTS đã có tổng 4 ca khúc ra mắt thành công trên BXH này: Vibe kết hợp với Taeyang (No.76), Set Me Free Pt.2 (No.30), Like Crazy (No.1) và Angle Pt.1 (No.65).

Sau khi phát hành album solo đầu tay, Jimin đã thiết lập và xô đổ hàng loạt kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu BXH đĩa đơn chính của Billboard Hot 100, No.2 BXH album Billboard 200, BXH Billboard Artist Hot 100 và phá kỷ lục nghệ sĩ solo đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất trên Spotify.

Mặc dù gây ra không ít tranh cãi về nội dung của phần phim mới nhất, nhưng với danh tiếng hơn 20 năm, Fast & Furious vẫn giữ riêng cho mình một lượng người hâm mộ đông đảo. Do đó, việc được góp mặt trong bài hát chủ đề của Fast & Furious được xem là một cơ hội lớn không chỉ với Jimin mà cho bất kì nghệ sĩ nào góp giọng.