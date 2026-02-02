Grammys 2026: Bad Bunny, Billie Eilish lập kỷ lục, Lola Young gây bất ngờ

Lễ trao giải Grammys 2026 khép lại với nhiều kết quả gây tranh luận, khi những chiến thắng mang tính lịch sử song hành cùng không ít cú trượt ngoài dự đoán.

Bad Bunny chiến thắng Album Of The Year (Album của năm)

Lễ trao giải Grammys 2026 ghi dấu một khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi Bad Bunny được xướng tên ở hạng mục Album của năm với DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với nam nghệ sĩ, mà còn thiết lập một cột mốc lịch sử: DeBÍ TiRAR MáS FOToS trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên từng giành được giải thưởng danh giá bậc nhất của Grammys.

Thành công này không chỉ đến từ sức hút thương mại hay mức độ phổ biến toàn cầu của nam nghệ sĩ, mà còn nằm ở cách album dung hòa hài hòa các chất liệu âm nhạc truyền thống Puerto Rico với ngôn ngữ sản xuất hiện đại, tạo nên một tác phẩm đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn mang sức nặng xã hội rõ rệt.

Từ góc độ chuyên môn, chiến thắng của DeBÍ TiRAR MáS FOToS cho thấy Viện Hàn Lâm đang ngày càng cởi mở hơn với những dòng chảy âm nhạc ngoài khuôn khổ truyền thống, sẵn sàng trao giải cao nhất cho các tác phẩm phản ánh đa dạng bản sắc văn hóa và trải nghiệm cộng đồng.

Billie Eilish "phục thù" với chiếc kèn Song Of The Year (Ca khúc của năm)

Billie Eilish một lần nữa được xướng tên ở hạng mục Ca khúc của năm với WILDFLOWER. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Billie trở thành nghệ sĩ đầu tiên 3 lần giành chiến thắng Song of the Year tại Grammys.

Chiếc cúp được xem như sự khép lại trọn vẹn cho kỷ nguyên HIT ME HARD AND SOFT, đồng thời là màn “rửa hận” đầy thuyết phục sau kỳ Grammys năm ngoái, nơi Billie ra về tay trắng dù nhận được nhiều đánh giá tích cực. Vì vậy, kỷ lục 3 lần chiến thắng Ca khúc của năm là minh chứng cho sự bền bỉ trong khả năng sáng tác cũng như tầm ảnh hưởng nghệ thuật của Billie Eilish xuyên suốt nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Lola Young gây bất ngờ

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của đêm là khi Lola Young được xướng tên ở hạng mục Best Pop Solo Performance cho ca khúc Messy - một chiến thắng gây sốc khi cô vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Justin Bieber, Lady Gaga và Sabrina Carpenter. Khoảnh khắc nhận giải càng xúc động hơn vì đây là chiến thắng Grammys đầu tiên của Lola. Lễ trao giải cũng đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau một giai đoạn tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe vào cuối 2025.

ROSÉ và Sabrina Carpenter "trắng tay"

Được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng và từng được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích, ROSÉ và Sabrina Carpenter đã không may mắn khi ra về tay trắng. Kết quả này khiến một bộ phận người hâm mộ không khỏi thất vọng, đồng thời phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt của các hạng mục năm nay.

ROSÉ với màn kết hợp cùng Bruno Mars trong ca khúc APT. từng được dự đoán sẽ “càn quét” lễ trao giải nhưng cuối cùng lại để lại nhiều tiếc nuối. Trong khi đó, Sabrina Carpenter cũng là một ứng viên nặng ký xét trên phương diện thương mại và độ phủ truyền thông với album Man’s Best Friend.

Việc cả hai cùng “trắng tay” một lần nữa cho thấy thực tế quen thuộc của Grammys: Giải thưởng này được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí chuyên môn, chiều sâu sáng tác và ảnh hưởng tổng thể. Vì vậy, những sản phẩm thành công vang dội trên bảng xếp hạng vẫn có thể không đủ để vượt qua các tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về mặt nghệ thuật.