GUTS World Tour: Olivia Rodrigo cháy hết mình, bạn trai phấn khích "flex" hết cỡ

HHT - Olivia Rodrigo vừa khởi động chuyến lưu diễn GUTS World Tour tại California (Hoa Kỳ). Nữ ca sĩ chứng tỏ được sức hút khó cưỡng và đem đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ.

Đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ GUTS World Tour của Olivia Rodrigo đã kết thúc trong sự thỏa mãn về cả thị giác lẫn thính giác. Trong khoảng gần 2 giờ, Olivia đã cháy hết mình với 22 ca khúc. Giọng ca driver license đem hành trình trưởng thành trong âm nhạc và cuộc sống trở thành một sân khấu thành công ngoài mong đợi.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng với nhiều hiệu ứng thị giác thú vị. Khi Olivia trình diễn ca khúc logical và enough for you, cô nàng đã treo mình trên một mảnh trăng lưỡi liềm bay vòng quanh khu vực sân vận động.

Trong suốt buổi biểu diễn, Olivia Rodrigo không thay đổi trang phục quá nhiều nhưng mỗi trang phục đều rất quyến rũ và táo bạo. Những bộ quần áo bó sát tôn lên dáng vẻ của một cô gái vừa bước sang tuổi 21 chỉ vài ngày trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu.

Bạn trai của Olivia Rodrigo - nam diễn viên Louis Partridge cũng đã có mặt tại đêm diễn đầu tiên để cổ vũ cho bạn gái của mình. Anh chàng được bắt gặp nhún nhảy, hát theo các bài hát của cô nàng. Ngay sau đó, Louis đã đăng hình ảnh về buổi biểu diễn trên Instagram với dòng trạng thái “Rất rất rất tuyệt vời”.

Sau màn hôn gió tại Grammys, Olivia Rodrigo lại tiếp tục tranh thủ đập tan tin đồn xích mích với Taylor Swift ngay tại buổi diễn mở màn cho Guts World Tour. Cô nàng đã thực hiện dáng đứng khoe bắp tay đặc trưng của Taylor Swift trong ca khúc The Man tại The Eras Tour.