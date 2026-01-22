Bao giờ mới hết “chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông”, hôm nào Hà Nội ấm lên?

HHTO - Hiện đang là tiết Đại Hàn và đợt không khí lạnh đang gây rét hại ở Hà Nội. Đợt rét này cũng nằm trong “chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông” theo một cách tính lịch cổ xưa. Vậy theo cách tính đó thì bao giờ mới hết chuỗi 18 ngày này, và dự báo hôm nào Hà Nội ấm lên?

Không khí lạnh liên tục dồn về khiến nhiệt độ giảm mạnh ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Sáng nay, 22/1, nhiệt độ thực đo ở Hà Nội xuống dưới 11oC, một số nơi còn mưa lất phất. Dự báo cả ngày hôm nay Hà Nội không vượt 13oC, dù là nhiệt độ thực đo hay cảm nhận. Và nếu thực tế đúng như vậy thì Hà Nội có ngày rét hại.

Đợt rét trước ngày 10/1 và đợt rét này đều mạnh, xảy ra trong tiết Tiểu Hàn và Đại Hàn, và theo một bài hát cổ của Trung Quốc về thời tiết mùa Đông thì 2 đợt rét này thuộc đúng “chuỗi 18 ngày rét nhất mùa Đông”.

Nhiệt độ quan trắc ở một số trạm lúc 6h sáng nay, 22/1. Ảnh: NCHMF.

Theo bài hát đó thì mùa Đông được chia thành 9 chuỗi 9 ngày (tổng cộng 81 ngày), tính từ ngày bắt đầu tiết Đông Chí. Trong đó, chuỗi 9 ngày thứ ba và thứ tư là rét nhất.

Ngày bắt đầu tiết Đông Chí trong mùa Đông này là 21/12/2025, nên chuỗi 18 ngày rét nhất theo lời bài hát cổ là ngày 8/1 - 25/1. Và quả thật, 2 đợt rét mạnh của mùa Đông đều xảy ra trong chuỗi 18 ngày này: Đợt trước (trước 10/1) thì ở Hà Nội ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa (dưới 10oC); đợt này thì có hôm nay có thể là ngày rét nhất từ đầu mùa nếu tính theo nhiệt độ trung bình cả ngày.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay: Hà Nội vẫn ở mức rét hại. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dù sao, hôm nay đã là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này, ngày mai nhiệt độ Hà Nội bắt đầu tăng, dự báo sẽ ở mức rét đậm (nhiệt độ trung bình dưới 15oC) chứ không rét hại nữa. Và từ ngày cuối cùng của chuỗi 18 ngày rét nhất (là ngày 25/1), dự báo Hà Nội sẽ tăng nhiệt đáng kể, ban ngày chuyển ấm hoặc mát, nhiệt độ cảm nhận lên đến 23 - 25oC.