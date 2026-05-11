Hà Nội chưa thông qua đề án cấm xe máy xăng từ 1/7 theo giờ ở khu vực phố cổ

HHTO - Mới đây, đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” của Hà Nội chưa được xem xét thông qua do hồ sơ chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, những nội dung được đề xuất trước đó vẫn đang nhận nhiều sự chú ý vì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi lại của người dân, đặc biệt ở khu vực phố cổ trung tâm.

Sáng 11/5, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tuy nhiên, đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội” chưa được xem xét thông qua ở kỳ họp này.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương, lý do là dự thảo tờ trình và hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện để trình HĐND thành phố xem xét.

Trước đó, ngày 7/5, UBND TP Hà Nội đã trình đề án với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan tới việc hạn chế phương tiện chạy xăng tại khu vực trung tâm.

Xe máy xăng có thể bị hạn chế theo giờ ở phố cổ

Theo đề xuất, giai đoạn đầu sẽ thí điểm từ ngày 1/7 đến hết năm 2026 tại vùng lõi và vùng đệm thuộc phường Hoàn Kiếm. Vùng lõi gồm 11 tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Nguyễn Hữu Huân… với diện tích khoảng 0,5 km2 và dân số khoảng 20.000 người.

Tại khu vực này, xe mô tô và xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng vận tải sẽ bị cấm. Đáng chú ý, xe máy xăng cá nhân cũng được đề xuất hạn chế lưu thông theo khung giờ từ 18h đến 24h vào thứ Sáu và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Ngoài ra, người dân trong khu vực thí điểm sẽ phải đăng ký trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi từ xe sử dụng xăng, dầu sang phương tiện thân thiện môi trường hơn.

Ô tô chạy xăng, dầu cũng bị siết điều kiện vào trung tâm

Không chỉ xe máy, nhiều loại ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng sẽ bị áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn nếu đề án được thông qua. Theo đó, ô tô dưới và trên 16 chỗ muốn hoạt động trong vùng lõi phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy chuẩn quốc gia. Các xe tải từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn chỉ được hoạt động trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Riêng xe tải trên 3,5 tấn sẽ bị cấm hoàn toàn, trừ xe ưu tiên hoặc phương tiện được cấp phép đặc biệt.

Ở khu vực vùng đệm quanh phố cổ, Hà Nội cũng đề xuất cấm ô tô trên 16 chỗ vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Theo lộ trình được đề xuất, từ năm 2027 đến 2029, vùng phát thải thấp sẽ tiếp tục được mở rộng ra nhiều khu vực bên trong Vành đai 1.

Đề án được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm đô thị ô nhiễm không khí cao. Tuy nhiên, việc hạn chế xe xăng tại khu vực trung tâm cũng đang khiến nhiều người dân băn khoăn về tính khả thi và ảnh hưởng tới việc đi lại hàng ngày.