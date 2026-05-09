Canvas tạm ngừng hoạt động vì bị hack: Teen lo ngại về việc bảo mật thông tin

HHTO - Mới đây, nền tảng học trực tuyến Canvas bị một nhóm hacker “đánh sập”, khiến hàng nghìn trường đại học trên toàn thế giới bị gián đoạn các hoạt động học tập và quan ngại về rủi ro bảo mật thông tin.

Canvas là một trong những nền tảng quản lý học tập do công ty Instructure vận hành, được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng. Ở Việt Nam, hiện nay cũng có không ít trường ứng dụng Canvas trong giảng dạy, trong đó bao gồm: Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Kinh tế…​

Nền tảng này được dùng để quản lý nội dung các khóa học, lưu trữ bài tập và điểm số. Ảnh: Infrastructure.

Vào tối 7/5 vừa qua, Canvas bất ngờ bị hack bởi nhóm Shiny Hunters - tổ chức từng đứng sau nhiều vụ đánh cắp dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ. Những hacker này không chỉ từ chối quyền đăng nhập của người dùng mà thậm chí còn chỉnh sửa, làm thay đổi giao diện của trang web lẫn ứng dụng.

Trước sự cố này, đội ngũ kỹ thuật của Instructure hiện vẫn đang nỗ lực khắc phục và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, đến sáng 8/5, nền tảng vẫn chưa thể hoạt động ổn định trở lại.

Giao diện ứng dụng Canvas vào sáng 8/5. Ảnh chụp màn hình.

Đây không phải là lần đầu Instructure đối mặt với các hoạt động tấn công liên quan đến nhóm hacker Shiny Hunters. Tuy nhiên, lần này, nhóm tội phạm này không chỉ âm thầm đánh cắp dữ liệu mà còn công khai để lại lời nhắn đòi tiền chuộc và đe dọa phát tán thông tin đối với phía công ty quản lý.

Nhiều sinh viên tại Mỹ khi cố đăng nhập vào hệ thống thì nhận được lời nhắn từ tổ chức này. Ảnh: vx-underground.

Sự việc xảy ra đã khiến không ít các trường đại học, giảng viên và học sinh bị ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục. Hàng nghìn sinh viên bày tỏ sự bức xúc khi nền tảng gặp sự cố đúng thời điểm nhiều bài tập và hạn nộp bài đang cận kề. Không chỉ gây khó khăn trong quá trình truy cập tài liệu và nộp bài, vụ việc còn ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giảng dạy và ôn tập, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của mùa thi.

Quan trọng hơn hết, nhiều cá nhân cũng bày tỏ lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên Canvas, khi nền tảng này bị một bên thứ ba tấn công và đe dọa phát tán thông tin ra bên ngoài.