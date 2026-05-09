Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Á hậu Vân Nhi tự hào là Đại sứ Du lịch Hải Phòng

AN PHONG - Ảnh và video clip: FBNV

HHTO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi được trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 tối 8/5.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

van-nhi.jpg

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng chính thức công bố Đại sứ Du lịch thành phố - một dấu mốc có ý nghĩa trong định hướng đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

Việc lựa chọn một gương mặt trẻ trung, tích cực, có hình ảnh đẹp và sức ảnh hưởng trong cộng đồng thể hiện mong muốn của thành phố trong việc đưa hình ảnh Hải Phòng ngày càng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

van-nhi1.jpg

Là người con của quê hương Hải Phòng, Á hậu Vân Nhi được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và hình ảnh địa phương; góp phần lan tỏa vẻ đẹp của thành phố Hoa Phượng Đỏ năng động, thân thiện, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

﻿van-nhi2.jpg
van-nhi3.jpg

Với hình ảnh gần gũi, trẻ trung cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cô được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối truyền cảm hứng, thu hút du khách khám phá Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Hải Phòng - địa phương được xem là “cái nôi nhan sắc” với Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi - sẽ là nơi diễn ra Vòng Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Là thành phố hào hùng trong quá khứ với nhiều chiến công hiển hách của các anh hùng dân tộc, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là nơi xuất phát của đoàn tàu Không số huyền thoại. Bước sang thời kỳ đổi mới, Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Ngày nay, thành phố hoa phượng đỏ với rất nhiều danh lam thắng cảnh, danh nhân văn hóa, tiếp tục khẳng định được sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Hải Phòng - thành phố năng động và trẻ trung, đầy sức hút.

hht1481-coverfb.jpg

AN PHONG - Ảnh và video clip: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam #Á hậu Vân Nhi #Hải Phòng #đại sứ du lịch #du lịch Hải Phòng #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ #Nguyễn Thị Vân Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục