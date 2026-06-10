Hà Nội còn đợt gió Đông Bắc nào mát như hiện tại trong tháng 6 không?

HHTO - Đợt không khí lạnh hiếm hoi giúp Hà Nội mát mẻ giữa mùa Hè khiến ai cũng nhẹ nhõm hơn sau những ngày nắng nóng. Vậy trong tháng 6, liệu có còn đợt gió Đông Bắc nào mát như hiện tại không?

Tóm tắt nhanh: · Dự báo trong tháng 6 không còn đợt mát nào rõ rệt như hiện tại. · Nắng nóng có thể quay lại Hà Nội vào 13 - 14/6. · Sau đợt nóng, vẫn có khả năng xuất hiện gió Đông Bắc nhưng yếu và tác động không lớn.

Hà Nội mát hiếm hoi giữa tháng 6

Không khí ở Hà Nội đang có cảm giác “dễ thở” hơn hẳn. Sự dịu mát này là nhờ ảnh hưởng của đợt không khí lạnh hiếm có.

Chiều nay, 10/6, nhiệt độ cảm nhận chỉ hơn 30oC một chút, ra ngoài đường thì dễ chịu mà ở trong nhà thì tiết kiệm điện vì không cần bật điều hòa.

Sang chiều mai, 11/6, dự báo nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ nhưng vẫn là "nhẹ nhàng" ở thời điểm giữa tháng 6 thế này.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 10/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tháng 6 còn đợt gió Đông Bắc nào như hiện tại?

Theo các mô hình dự báo hiện tại, trong phần còn lại của tháng 6, khả năng lớn là Hà Nội sẽ không còn đợt gió Đông Bắc nào khiến trời mát rõ được như bây giờ nữa.

Còn trước mắt, nắng nóng được dự báo quay lại Hà Nội từ khoảng 13/6 và có thể kéo dài ít nhất 2 ngày (13 - 14/6), nhiệt độ cảm nhận buổi chiều lại lên khoảng 41 - 42oC.

Về thời tiết sau đó thì các mô hình vẫn chưa thống nhất. Có mô hình dự báo nắng nóng sẽ kéo dài; nhưng cũng có mô hình nhận định sẽ có gió Đông Bắc yếu vào khoảng 15 - 16/6, giúp nhiệt độ giảm nhẹ.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 13/6 (thứ Bảy tới), khi nắng nóng trở lại. Ảnh: Ventusky, ICON.

Nếu có gió Đông Bắc nữa thì Hà Nội sẽ mát thế nào?

Nếu gió Đông Bắc yếu như nói trên tới được Hà Nội thì tác động cũng không rõ rệt như hiện tại. Nhiệt độ có thể chỉ giảm nhẹ và Hà Nội sẽ thoát ngưỡng nắng nóng chứ khó tạo cảm giác mát rõ rệt.

Có lẽ việc các mô hình chưa thống nhất một phần là vì chưa chắc chắn gió Đông Bắc yếu có tới được Hà Nội hay chỉ chớm được đến vùng núi phía Bắc.

Với đợt nắng nóng sắp tới, người dân lại nên tránh ra ngoài vào những giờ nắng gắt, không nên chủ quan vì nhiệt độ thì có thể không cao bằng những đợt trước nhưng cơ thể lại phải thích nghi lại, cũng dễ mệt mỏi, nhức đầu.