Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Không phải chồn, đây mới là loài vật mà mèo máy Doraemon hay bị lầm tưởng

Dương Kiều

HHTO - Loài vật mà chú mèo máy màu xanh Doraemon hay bị người khác lầm tưởng và mang ra so sánh không phải chồn như trong bản dịch của Việt Nam.

Là tình tiết quen thuộc và xuất hiện nhiều lần trong truyện lẫn phim, việc Doraemon tức giận khi bị gọi là "chồn" đã trở nên quen thuộc với không ít khán giả. Tuy nhiên nếu lật lại nguyên tác tiếng Nhật của cố tác giả Fujiko F. Fujio, loài vật mà Doraemon hay bị đặt lên bàn cân so sánh lại không phải chồn.

doraemon-5.jpg

Trong phiên bản gốc, loài vật mà các nhân vật dùng để gọi nhầm Doraemon không phải là con chồn, mà là Tanuki hay còn gọi là lửng chó Nhật Bản. Tanuki ngoài đời thực sở hữu thân hình tròn trịa, mập mạp, khuôn mặt có mảng lông trắng quanh mắt và mũi. Vẻ ngoài này thoạt nhìn trông khá giống với Doraemon, nhất là khi chú mèo máy chưa mất đi đôi tai của mình.

doraemon-1.jpg
Loài lửng chó Nhật Bản (tanuki) mà Doraemon hay bị lầm tưởng.

Chưa kể trong thần thoại Nhật Bản, lửng chó là loài vật có khả năng biến hình, tinh nghịch và thường dùng lá cây để làm phép thần thông. Việc người ta nhìn vào một chú mèo máy có "phép thuật" từ túi thần kỳ và liên tưởng đến Tanuki hoàn toàn hợp lý, ít nhất là trong quan điểm của tác giả và độc giả người Nhật.

doraemon-4.jpg

Khi cập bến thị trường Việt Nam với phiên bản truyện tranh lẫn phim hoạt hình, đội ngũ biên dịch đã phải thực hiện công cuộc "địa phương hóa" một số chi tiết sao cho gần gũi hơn với đối tượng khán giả nhí. Và thế là từ chú lửng chó Nhật Bản, đối tượng mà Doraemon hay bị lầm tưởng được chuyển sang chồn. Nếu giữ nguyên là lửng chó, không chỉ độc giả nhỏ tuổi mà có khi người lớn cũng sẽ khó liên tưởng đến phép so sánh hài hước được sử dụng ở đây.

Bằng cách để sang loài chồn, khán giả hiểu rõ được lý do vì sao Doraemon liên tục nổi giận khi bị so sánh, song cũng phần nào mường tượng được hình ảnh loài vật kia ra sao khi chồn và lửng chó thực chất có không ít đặc điểm giống nhau.

doraemon-3-2198.jpg

Đặc biệt, đây không phải chi tiết duy nhất của Doraemon được "địa phương hóa" khi phát hành tại Việt Nam. Chẳng hạn như, bảo bối Bánh mì chuyển ngữ quen thuộc với khán giả Việt thực chất là món konnyaku làm từ củ nưa trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
Dương Kiều
#Doraemon #phim Doraemon #Sự nhầm lẫn loài vật trong truyện Doraemon #Ảnh hưởng của địa phương hóa trong truyện tranh #Vai trò của Tanuki trong thần thoại Nhật Bản #Chuyển thể văn hóa và thích nghi nội dung #Các chi tiết thay đổi trong bản dịch Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục