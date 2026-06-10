CEO mới của Apple: Từ nhà vô địch bơi lội đến 25 năm vươn lên đỉnh cao công nghệ

HHTO - Thay thế cho Tim Cook làm CEO mới của Apple, John Ternus được kỳ vọng mang tầm nhìn và kinh nghiệm của mình để vạch ra lộ trình phát triển mới cho dòng sản phẩm chủ lực, nhất là trong bối cảnh AI hiện tại.

Ngoài việc công bố hệ điều hành mới iOS 27, sự kiện WWDC 2026 vừa qua còn đánh dấu cột mốc mới của Apple khi xuất hiện cái tên thay thế vị trí CEO của Tim Cook. Người được chọn để tiếp quản đế chế công nghệ khổng lồ này là John Ternus, đương kim Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng. Sự kiện chuyển giao quyền lực chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9, cũng là thời điểm Tim Cook bước sang vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành.

Từ đường đua xanh đến đỉnh cao công nghệ

Sinh năm 1975, John Ternus sở hữu nền tảng học vấn và xuất phát điểm vô cùng ấn tượng. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Pennsylvania (UPenn) vào năm 1997. Không chỉ xuất sắc, Ternus thời sinh viên còn là một vận động viên bơi lội thuộc đội tuyển trường. Ông từng giành chiến thắng ở các nội dung 50m tự do và 200m hỗn hợp cá nhân, đồng thời lập kỷ lục về số lần đại diện cho đội bơi lội nam của UPenn.

John Ternus thời trẻ.

Ngoài ra ngay từ đồ án tốt nghiệp, Ternus đã bộc lộ tư duy nhân văn và kỹ thuật vượt trội khi chế tạo thành công cánh tay cơ khí hỗ trợ người liệt tứ chi ăn uống thông qua chuyển động đầu. Sau khi rời ghế nhà trường, ông bắt đầu sự nghiệp tại Virtual Research Systems - một công ty tiên phong mảng thực tế ảo (VR) với vai trò kỹ sư cơ khí thiết kế thiết bị đeo và màn hình hiển thị tiên tiến. Quá trình 4 năm tích lũy kinh nghiệm này đã trở thành bệ phóng để ông gia nhập Apple vào năm 2001, đúng thời điểm Steve Jobs bắt đầu vực dậy công ty.

Trải qua 25 năm cống hiến từ một thành viên nhỏ trong nhóm thiết kế màn hình Apple Cinema Display, Ternus đã liên tục thăng tiến. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng, trực tiếp giám sát các dòng sản phẩm chủ lực như AirPods, Mac và iPad.

Đến năm 2020, ông tiếp quản thêm mảng phần cứng iPhone và chính thức trở thành Phó Chủ tịch cấp cao vào năm 2021. Sau một năm, quyền lực của ông tiếp tục mở rộng với mảng Apple Watch. Tờ Bloomberg từng mô tả Ternus là thành viên trẻ tuổi nhất trong ban lãnh đạo Apple, một nhà quản lý đầy sức hút và rất được lòng nhân viên.

Vì sao John Ternus được chọn làm CEO mới của Apple?

Việc lựa chọn John Ternus thay vì một nhà điều hành thuần túy về tài chính hay vận hành như Jeff Williams cho thấy bước đi chiến lược mang tính dài hạn của Apple. Đầu tiên, phần lớn doanh thu của Apple đến từ phần cứng.

Với tư cách là người đứng đầu mảng này, Ternus để lại dấu ấn đậm nét của mình trên hầu hết sản phẩm chiến lược của hãng trong 20 năm qua, gần đây nhất là iPhone Air. Nội bộ Apple đánh giá ông là một "người của sản phẩm" (product guy) thực thụ, mang phong cách lãnh đạo thực tế, đậm chất kỹ nghệ.

Chưa kể, John Ternus còn dẫn dắt thành công quá trình chuyển dịch kỹ thuật, chuỗi cung ứng thành công bậc nhất giới công nghệ, từ chip Intel sang chip tự phát triển Apple Silicon trên dòng máy tính Mac. Ở tuổi "ngũ tuần", ông còn được Apple tin tưởng với tầm nhìn sâu sắc về mảng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như khả năng định hình lộ trình sản phẩm tương lai, đáp ứng mong muốn của các nhà đầu tư về sự ổn định vững chắc.

Nhận xét về người kế nhiệm, cựu CEO Tim Cook cho biết: "John có bộ óc của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và một trái tim đầy chính trực, danh dự để dẫn dắt công ty. Không nghi ngờ gì khi nói John chính là người phù hợp nhất để đưa Apple tiến vào tương lai".