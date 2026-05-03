Hà Nội mưa đá 2 lần trong hơn 1 tháng: Liệu có bất thường, sắp tới còn xảy ra?

HHTO - Ở Hà Nội ghi nhận mưa đá 2 lần trong khoảng 1 tháng, khiến nhiều người bất ngờ vì mưa đá là điều hiếm thấy ở Hà Nội. Hiện tượng này có bất thường không, có thể lặp lại trong thời gian tới hay không?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội ghi nhận mưa đá 2 lần trong khoảng hơn 1 tháng, dù đây là hiện tượng hiếm. · Mưa đá hình thành trong các cơn dông mạnh, khi không khí gần mặt đất nóng ẩm còn không khí trên cao rất lạnh. · Việc mưa đá lặp lại có thể do các điều kiện lúc giao mùa, không hẳn là dấu hiệu thời tiết bất thường. · Từ nay đến khoảng tháng 6 vẫn có khả năng xuất hiện dông mạnh, có thể có mưa đá nhưng hiếm.

Tối 2/5, một số khu vực tại Hà Nội đã ghi nhận có mưa đá. Đáng chú ý, vừa cuối tháng 3, ở Hà Nội đã có mưa đá, tức là 2 lần chỉ cách nhau khoảng một tháng.

Điều này khiến nhiều người rất ngạc nhiên, có những người còn nói rằng từ nhỏ chưa từng thấy ở Hà Nội có mưa đá, mà giờ chỉ trong khoảng hơn một tháng đã thấy 2 lần.

Một hiện tượng vốn hiếm gặp mà lặp lại như vậy có phải bất thường không, và liệu Hà Nội còn có mưa đá nữa trong những tháng Hè sắp tới không?

Theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ), mưa đá là hiện tượng xảy ra khi những giọt mưa được luồng gió mạnh trong cơn dông cuốn lên vùng không khí rất lạnh trên cao và đóng băng, rồi lớn lên và rơi xuống khi gió không nâng được trọng lượng của viên mưa đá nữa,.

Một số nơi ở Hà Nội có mưa đá tối 2/5. Ảnh: BEAT Gia Lâm.

Ở miền núi dễ có mưa đá hơn so với đồng bằng vì điểm đóng băng trong khí quyển gần mặt đất hơn, theo trang HD Rain, và yếu tố địa hình cũng khiến các luồng gió đẩy lên cao mạnh hơn. Hà Nội ở đồng bằng, không khí gần mặt đất lại thường khá ấm, khiến nhiều viên đá nhỏ - nếu có hình thành - dễ bị tan trước khi chạm đất, vì vậy ít khi có mưa đá.

Nhưng ít khi không có nghĩa là không bao giờ. Theo trang HD Rain, mưa đá có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, chỉ cần có những điều kiện thích hợp như không khí ấm và ẩm gần mặt đất, nhiệt độ rất thấp ở bầu khí quyển trên cao, luồng gió đi lên mạnh…

Hình minh họa đơn giản về sự hình thành mưa đá. Ảnh: Weather & Radar, HHT.

Theo NOAA và trang web Chính phủ Canada, mưa đá thường xảy ra vào thời điểm cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè, nhất là trong các cơn dông buổi chiều, chiều tối.

Ở Hà Nội, vào thời điểm giao mùa Xuân - Hè, khi có không khí nóng ẩm ở dưới thấp và bầu khí quyển nhiễu động trên cao, những cơn dông mạnh có thể hình thành và mưa đá có thể xuất hiện.

Việc Hà Nội có mưa đá 2 lần trong hơn một tháng có thể hiểu là do các yếu tố khí tượng như trên đã lặp lại, và vì Hà Nội hiếm khi có mưa đá nên hiện tượng này càng được chú ý nhiều hơn. Nhưng về khí tượng thì mức này cũng chưa phải là "mưa đá liên tiếp", nên chưa hẳn là dấu hiệu khác thường rõ rệt về thời tiết, mà chỉ cho thấy thời tiết giao mùa có nhiều biến động.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa đá rơi dày, viên đá khá lớn. Ảnh: TPO.

Như vậy, việc Hà Nội lại có mưa đá sau hơn một tháng không nhất thiết có nghĩa là mưa đá hoặc thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn, hay Hà Nội bỗng nhiên trở thành nơi thường xuyên có mưa đá. Nhìn chung, mưa đá vẫn được coi là hiện tượng không phổ biến.

Trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến khoảng tháng 6, ở Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện dông mạnh, trong cơn dông có thể có gió giật, lốc, mưa đá. Còn đến giữa Hè (tháng 7 - 8) thì ít có khả năng xảy ra mưa đá hơn.

* Người dân nếu thấy có cảnh báo sắp mưa dông thì nên tránh ra ngoài; nếu đang ở ngoài mà thấy dông, gió mạnh, mưa đá thì cần tìm chỗ trú chắc chắn ngay.

