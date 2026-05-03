Vì sao chở nhiều pin, ắc-quy sạc đầy trên ô tô có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ?

HHTO - Trong vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm cháy, trên ô tô có nhiều khối pin và bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Vậy từ góc độ kỹ thuật, điều này có làm tăng nguy cơ cháy nổ không, và cần lưu ý gì khi vận chuyển pin, ắc quy?

Tóm tắt nhanh: · Chiếc ô tô bị cháy ở Đà Nẵng được xác định chở nhiều pin và ắc quy. · Việc chở nhiều pin, ắc quy có thể làm tăng nguy cơ cháy lan nếu có va chạm, chập điện... · Việc vận chuyển nhiều ắc quy sạc đầy, nhất là trong cốp xe ô tô dễ tích nhiệt, cũng tiềm ẩn rủi ro. · Khi vận chuyển, pin và ắc quy cần được đóng gói cách điện, cách nhiệt và có mức sạc phù hợp (chi tiết bên dưới). · Người dân nên theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, tránh suy diễn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra vụ cháy ô tô ở một cây xăng khiến 2 người thiệt mạng, theo Tiền Phong.

Theo xác định của cơ quan chức năng, ở thời điểm xảy ra vụ cháy, trong cốp chiếc ô tô có khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về rủi ro của việc vận chuyển pin: Việc chở nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy trên ô tô như vậy có làm tăng nguy cơ cháy nổ không?

Nguyên nhân cụ thể của vụ cháy ô tô nói trên chỉ có thể trở nên rõ ràng khi được cơ quan chức năng xác định. Nhưng việc vận chuyển pin như trên, xét trên góc độ kỹ thuật, là có mức rủi ro cao.

Hiện trường vụ cháy ô tô ở cây xăng tại Đà Nẵng. Ảnh: TPO.

Pin và ắc quy đều là thiết bị lưu trữ năng lượng và cung cấp điện năng cho các thiết bị điện. Khi bị va chạm, chập điện hoặc chịu nhiệt độ cao, pin và ắc quy đều có thể gây cháy nổ. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, đám cháy do pin và ắc quy có thể rất khó được dập tắt; không những vậy, việc nhiều pin và ắc quy được vận chuyển chung mà không có biện pháp bao bọc, sắp xếp phù hợp còn có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền khi có sự cố, với sự giải phóng mạnh mẽ năng lượng và khí dễ cháy, gây cháy nổ lớn, có hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều pin và ắc quy trong cốp chiếc xe ô tô bị cháy ở Đà Nẵng. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Không chỉ vậy, việc các ắc quy được sạc đầy cũng là một yếu tố có thể gây nguy hiểm. Theo Epec Engineered Technologies - một công ty nổi tiếng ở Mỹ về sản xuất và thiết kế linh kiện điện tử, có những hướng dẫn rất cụ thể về mức sạc pin và ắc quy an toàn để vận chuyển. Một số quy định quốc tế yêu cầu ắc quy lithium chỉ được sạc ở mức khoảng 30% khi vận chuyển, tuy nhiên mức này còn phụ thuộc vào từng loại ắc quy và thành phần hóa học của chúng.

Các nguồn thông tin khác cho rằng pin và ắc quy càng chứa nhiều năng lượng thì thiệt hại có thể càng lớn nếu xảy ra sự cố, vì vậy chúng không nên được sạc ở mức tối đa (sạc đầy) khi vận chuyển.

Phía sau của chiếc ô tô đã bị cháy rụi. Ảnh: TPO.

Tất nhiên, những yếu tố trên không có nghĩa cứ chở pin và ắc quy là nguy hiểm, mà là về kỹ thuật, rủi ro sẽ cao hơn nếu ắc quy được sạc đầy, xếp số lượng lớn, lại không có biện pháp cách nhiệt, cách điện phù hợp, hoặc đặt trong môi trường nhiệt độ cao như trong xe ô tô đóng kín.

Vì vậy, khi vận chuyển pin, ắc quy nói chung, người vận chuyển nên hạn chế sạc đầy (tùy loại pin, theo một số khuyến nghị thì chỉ sạc 30 - 50%), sắp xếp chắc chắn và thông thoáng, đóng gói đúng hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất.