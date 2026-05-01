Tháng 5/2026 có 2 lần Trăng tròn: Liệu có báo hiệu mưa nắng bất thường không?

HHTO - Trong tháng 5/2026 sẽ có 2 lần Trăng tròn, vào ngày đầu và cuối tháng. Hiện tượng này có là dấu hiệu hoặc ảnh hưởng gì đến thời tiết trong tháng không? Quan niệm từ xưa là thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Tháng 5/2026 có 2 lần Trăng tròn. · Đây là hiện tượng không thường xuyên nhưng cũng không thực sự hiếm. · Trăng tròn hầu như không ảnh hưởng đến thời tiết, nhưng có tác động đến thủy triều. · Thời tiết Hà Nội tháng 5 vẫn có xu hướng nóng lên.

Mỗi tháng thường chỉ có một lần Trăng tròn, nhưng trong tháng 5/2026 sẽ có 2 lần: Vào hôm nay, 1/5, và ngày 31/5. Lần Trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch được gọi là Trăng Xanh (Blue Moon).

Người dân ngày xưa coi đây là điều rất hiếm, có lẽ vì vậy mà trong tiếng Anh mới có cụm từ "once in a blue moon" (nghĩa đen là "một lần mỗi khi có Trăng Xanh") để chỉ những điều rất ít khi hoặc không bao giờ xảy ra.

Vì hiếm như vậy nên hiện tượng này được gán cho nhiều kiểu ý nghĩa trong một số nền văn hóa khác nhau, chẳng hạn là dấu hiệu xui xẻo (vì được coi là lần Trăng tròn thứ 13 của năm), hoặc báo hiệu thời tiết sẽ khô hạn, hoặc mưa/ nắng nhiều hơn bình thường…

Trăng tròn sẽ xuất hiện 2 lần trong tháng 5/2026. Ảnh minh họa: Matthew Holgate/ iStock.

Nhưng thực ra đây là hiện tượng mà khoa học hoàn toàn giải thích được.

Trăng tròn lặp lại theo chu kỳ khoảng 29,5 ngày; mà tháng 5 có 31 ngày, và tháng 5/2026 có lần Trăng tròn đầu tiên vào đầu tháng (1/5), nên trong tháng sẽ có lần Trăng tròn thứ hai (ngày 31/5/2026), theo trang Time and Date. Hiện tượng một tháng dương lịch có 2 lần Trăng tròn xảy ra 2 - 3 năm một lần, theo NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ).

Nhưng không có bằng chứng cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa việc một tháng dương lịch có 2 lần Trăng tròn với thời tiết trong tháng. Ngành khí tượng học hiện đại cho thấy, thời tiết được chi phối bởi các khối không khí, áp suất không khí, nhiệt độ đại dương, gió…, chứ không phải các pha của Mặt Trăng.

Chu kỳ Mặt Trăng kéo dài khoảng 29,5 ngày. Ảnh minh họa: Time and Date.

Tác động rõ ràng nhất của Trăng tròn là đối với thủy triều. Theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ), khi Trăng tròn thì thủy triều mạnh hơn (triều cường). Cũng có những ý kiến cho rằng khi có Trăng tròn và triều cường thì cũng làm tăng ẩm, nhưng nếu có thì cũng chỉ mang tính cục bộ ở vùng ven biển và khó cảm nhận trong thực tế, đặc biệt là ở những tỉnh thành không giáp biển, ví dụ như Hà Nội.

Có hiện tượng triều cường (nước biển dâng cao) khi Trăng tròn. Ảnh minh họa: NASA.

Vì vậy, việc tháng 5/2026 có 2 lần Trăng tròn không báo hiệu gì về thời tiết. Việc người xưa cho rằng hiện tượng này báo hiệu "mưa nhiều" hay "nóng nhiều", thực ra có lẽ vì thời tiết thì vẫn luôn thay đổi mà thôi.

Còn thực tế, trong tháng 5 thì thời tiết Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung thường nóng lên, dễ có mưa dông đầu Hè. Nhưng đó là tính quy luật của thời tiết chứ không phải do số lần Trăng tròn trong tháng.