Hà Nội ngày mai chuyển mát rõ rệt, nhiệt độ giảm bao nhiêu sau mưa dông?

HHTO - Ngày mai, 17/4, Hà Nội sẽ chuyển mát sau đợt nắng nóng và những ngày rất oi bức. Một số mô hình dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ giảm gần 10 độ C sau 24 giờ.

Miền Bắc đang ở trạng thái chuẩn bị thay đổi thời tiết vào hôm nay, 16/4. Nhiệt độ ở một số tỉnh thành đã giảm, ở Lào Cai còn có mưa đá.

Tại Hà Nội, mặc dù đã hết nắng nóng nhưng nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều vẫn lên đến khoảng 39 - 40oC, trời rất oi, hầu như ai cũng cảm thấy dễ mệt. Đây là trạng thái thường thấy trước khi thay đổi thời tiết.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 16/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như đã đề cập trong bản tin trước, dự báo vào đêm nay đến sáng mai, 17/4, ở Hà Nội sẽ có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu.

Ngày mai, nhiệt độ ở Hà Nội giảm mạnh, dự báo sẽ xuống dưới 30oC. Một số mô hình lớn dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào trưa và chiều mai sẽ chỉ khoảng 30 - 32oC, như vậy là giảm gần 10oC so với cùng thời điểm hôm nay, trời rất mát - cảm nhận về trạng thái mát này càng rõ ràng hơn sau những ngày nóng nực, oi bức.

Về nhiệt độ thì như vậy nhưng điều cần lưu ý hơn chính là khả năng có mưa to, dông gió mạnh, sét vào đêm nay đến sáng mai. Mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc.

Dự báo ở Hà Nội sẽ có mưa to, dông vào khoảng sáng mai (vẫn có mô hình dự báo là chỉ mưa nhỏ, nhưng đa số dự báo mưa vừa đến mưa to), đến chiều thì khả năng lớn là không mưa.

Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào sáng mai, 17/4 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp công việc cho phù hợp trong ngày mai, khi ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, và nếu đang ở ngoài mà thấy có mưa to, dông gió thì cần tìm chỗ trú ngay.

