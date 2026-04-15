Sao chổi C/2025 R3 sắp xuất hiện ở Việt Nam: Không phải “điềm xui” như lời đồn

HHTO - Một sao chổi hiếm có chu kỳ hàng chục nghìn năm đang tiến gần Trái Đất và có thể quan sát tại Việt Nam trong tháng 4. Tuy nhiên, khác với quan niệm dân gian, giới khoa học khẳng định đây chỉ là hiện tượng thiên văn bình thường, không liên quan đến vận mệnh con người.

Sao chổi hiếm gặp chuẩn bị “lộ diện”

Theo các dự báo thiên văn, sao chổi C/2025 R3 sẽ đạt độ sáng cao nhất vào khoảng từ ngày 17-20/4/2026, khi tiến gần Mặt Trời nhất (cận nhật). Đây được xem là “cửa sổ quan sát” đẹp nhất để người yêu thiên văn tại Việt Nam có thể theo dõi.

Đặc biệt, thời điểm ngày 17/4 trùng với kỳ trăng non, giúp bầu trời tối hơn, tạo điều kiện thuận lợi để quan sát bằng mắt thường nếu thời tiết tốt.

Người muốn quan sát sao chổi được khuyến nghị dậy sớm, trước khi Mặt Trời mọc khoảng 1-2 giờ, hướng về phía Đông - nơi sao chổi xuất hiện gần đường chân trời. Trong điều kiện lý tưởng, sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tuy nhiên việc sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ sẽ giúp hình ảnh rõ nét hơn.

Từ “điềm gở” đến hiện tượng khoa học

Thời xa xưa, sao chổi từng bị coi là dấu hiệu của những biến cố lớn như chiến tranh, dịch bệnh hay cái chết của các nhân vật quyền lực. Những quan niệm này xuất phát từ việc con người cổ đại chưa thể giải thích các hiện tượng thiên văn bất thường.

Tuy nhiên, theo khoa học hiện đại, sao chổi chỉ là những khối băng, bụi và đá còn sót lại từ quá trình hình thành Hệ Mặt Trời. Khi tiến gần Mặt Trời, phần băng bị đốt nóng và bốc hơi, tạo thành “đuôi sáng” đặc trưng.

Các nhà thiên văn khẳng định, sự xuất hiện của sao chổi như C/2025 R3 hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện trên Trái Đất hay vận mệnh con người.

Cơ hội hiếm để quan sát bầu trời

Trên thực tế, những sao chổi có thể quan sát bằng mắt thường không xuất hiện thường xuyên. Một số sao chổi phải mất hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm mới quay lại khu vực gần Trái Đất. Do đó, việc có thể nhìn thấy C/2025 R3 được xem là trải nghiệm hiếm có đối với người yêu thiên văn.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng độ sáng của sao chổi có thể thay đổi khó lường. Trong một số trường hợp, sao chổi có thể mờ đi hoặc tan rã khi tiến gần Mặt Trời, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn dự kiến.

Từ góc nhìn khoa học, sao chổi không mang ý nghĩa tâm linh hay dự báo tương lai. Ngược lại, đây là cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với các hiện tượng vũ trụ, khơi dậy sự tò mò và niềm yêu thích khám phá khoa học.

Sự xuất hiện của C/2025 R3 vì thế không phải là “điềm gở” như lời đồn, mà là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi để ngước nhìn bầu trời và chứng kiến vẻ đẹp kỳ thú của vũ trụ.