Hà Nội: Tween trường Tiểu học Yết Kiêu hứng thú với những bài học về An toàn giao thông

HHT - Sáng ngày 29/9, trường Tiểu học Yết Kiêu (quận Hà Đông, Hà Nội) phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Công ty TNHH Honda Vũ Hoàng Lê tổ chức chương trình ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, hiện nay, tình hình giao thông Việt Nam vô cùng phức tạp với số người thương vong vì tai nạn giao thông còn rất cao. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 5.684 vụ tai nạn giao thông làm 3.286 người chết và 3.696 người bị thương.

Trung bình mỗi ngày có 19 người tử vong, trong số đó có 5% là học sinh dưới 18 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho học sinh chủ yếu do ý thức tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và khả năng dự đoán để phòng tránh nguy hiểm còn kém. Có 3 nguyên nhân hàng đầu góp phần gây ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh là: Thiếu quan sát (32,6%); Đi sai làn đường, phần đường (18.5%); Chạy xe vượt tốc độ quy định (13.3%).

Tham dự chương trình, hàng trăm bạn học sinh từ khối 3 đến khối 5 của trường Tiểu học Yết Kiêu (quận Hà Đông, Hà Nội) đã được trang bị nhiều kiến thức bổ ích về Văn hoá Giao thông và cách ứng xử khi gặp sự cố giao thông; Hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ Việt Nam; Cách chọn và đội mũ bảo hiểm an toàn; Ngồi an toàn trên phương tiện giao thông; Dự đoán và phòng tránh rủi do khi tham gia giao thông; Thực hành đi bộ qua đường an toàn; Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

Hy vọng rằng với những kiến thức, kỹ năng được trang bị, các bạn học sinh trường Tiểu học Yết Kiêu sẽ ngày càng tự tin, bình tĩnh để ứng phó với các tình huống diễn ra trong thực tế cuộc sống.