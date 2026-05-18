Hải Đăng Doo, Lou Hoàng đồng loạt phản hồi nghi vấn sử dụng chất kích thích

HHTO - Hải Đăng Doo và Lou Hoàng chính thức lên tiếng sau nhiều ngày vướng vào tranh cãi liên quan đến nghi vấn sử dụng "bóng cười". Cả hai đồng loạt phủ nhận việc sử dụng các chất kích thích, cho biết những thông tin lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, cuộc sống cá nhân cũng như hoạt động nghệ thuật.

Tối 17/5, hai ca sĩ Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đã chính thức lên tiếng sau nhiều ngày vướng vào làn sóng tranh cãi liên quan đến nghi vấn sử dụng “bóng cười”. Động thái của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh vụ việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và hoạt động nghệ thuật của hai nam ca sĩ trong suốt thời gian qua.

Trên trang cá nhân, Hải Đăng Doo cho biết anh đã giữ im lặng suốt 11 ngày để bình tâm và suy nghĩ trước khi đưa ra phản hồi chính thức. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng “bóng cười”, đồng thời phủ nhận mọi mối liên hệ với tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh gây tranh cãi trước đó.

Hải Đăng Doo cũng cho biết nhiều nội dung bị cắt ghép, xuyên tạc đã lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, cuộc sống cá nhân cũng như công việc của anh.

Toàn bộ thông báo từ Hải Đăng Doo vào ngày 17/5.

Bên cạnh việc lên tiếng đính chính, Hải Đăng Doo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty quản lý, các chương trình bị ảnh hưởng như Anh Trai "Say Hi", Tinh Hà "Say Hi", Sao Nhập Ngũ, các đối tác, nhãn hàng cùng người hâm mộ đã luôn đồng hành và tin tưởng anh trong suốt thời gian qua.

Trong khi đó, Lou Hoàng cũng lần đầu trực tiếp lên tiếng sau nhiều ngày giữ im lặng. Nam ca sĩ khẳng định anh không mua bán hay sử dụng “bóng cười” và không liên quan đến những thông tin sai lệch đang bị lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, Lou Hoàng cho biết đã ủy quyền cho luật sư làm việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Trước đó, cả Hải Đăng Doo và Lou Hoàng trở thành tâm điểm bàn tán khi mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh và video ghi lại buổi tụ tập tại khách sạn ở Đà Nẵng. Nhiều chi tiết trong đoạn clip khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cả hai có liên quan đến việc sử dụng “bóng cười”. Sự việc nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích và kêu gọi tẩy chay nhắm vào hai nghệ sĩ.

