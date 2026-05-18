8 nhân tố tiếp theo tại Tinh Hà “Say Hi”: Thể Thiên được réo tên nhiều nhất

HHTO - Không để sức nóng hạ nhiệt, Tinh Hà “Say Hi” vừa tiếp tục tung thêm loạt manh mối về các nghệ sĩ tiếp theo trong line-up. Những chi tiết tưởng chừng khó đoán lại nhanh chóng được cộng đồng mạng giải mã, kéo theo nhiều cái tên quen thuộc liên tục được nhắc đến.

Mở đầu cho chuỗi manh mối lần này chính là hình ảnh Tháp Đồng Hồ và Tháp Eiffel. Khán giả đã nhanh chóng nhận ra đây là manh mối dành cho nam ca sĩ Ali Hoàng Dương, bởi hai địa danh này hoàn toàn trùng khớp với câu hát trong ca khúc Theo Anh: “Ngắm hoàng hôn mùa Đông tại nơi gọi là Luân Đôn. Đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris.”

Tiếp theo là hình ảnh một bàn tay đi kèm dòng mã morse dịch ra là “Cỗ Máy Nhảy”. Chi tiết này khiến người hâm mộ chắc chắn gọi tên Cody Nam Võ, khi "Cỗ Máy Nhảy" vốn là biệt danh thương hiệu của anh tại các chương trình thực tế, còn hình ảnh bàn tay lại gợi nhớ đến câu hát “Anh đau trong lòng nhưng mà lòng bàn tay” trong bản hit Yêu Vô Cực.

Manh mối về "cơn mưa" tiếp sau đó ban đầu khiến nhiều khán giả phải đắn đo giữa những cái tên quen thuộc như GREY D hay NICKY. Tuy nhiên, sau khi giải mã đoạn morse mang nội dung “THỨC 24 TRÊN 7”, netizen đã lập tức chuyển hướng sang nam rapper Coolkid với ca khúc Cool Kid Neva Sleep. Sự kết hợp giữa dòng mật mã này và bài hát Sau Cơn Mưa của anh chàng càng làm tăng thêm độ chính xác cho dự đoán.

Tiếp nối là một manh mối đầy thách thức khi chỉ xuất hiện chiếc micro cùng dòng mã morse “Chiều Cao Ấn Tượng”. Cái tên được réo gọi nhiều nhất lúc này là Đặng Hồng Hải, bởi nam ca sĩ trẻ không chỉ sở hữu chiều cao 1m81 đầy nổi bật mà chiếc micro trên poster còn ẩn ý cho bệ phóng của anh từ cuộc thi The Voice Kids.

Chuỗi manh mối tiếp theo được tung ra vào chiều 17/5 tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao với 4 cái tên đình đám. Đáng chú ý, đoạn mã morse mang nội dung “Nam thần Hàn phiên bản Việt” đã khiến nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến Song Luân. Bên cạnh đó, hình ảnh con nhím trên poster cũng được cho là manh mối dẫn trực tiếp đến nam diễn viên, bởi anh từng gây chú ý khi hóa thân thành Nhím Uiza tại The Masked Singer Vietnam.

Song Luân từng gây chú ý khi hóa thân thành Nhím Uiza tại The Masked Singer Vietnam.

Ngay sau Song Luân, Dillan Hoàng Phan là cái tên tiếp theo được cộng đồng mạng gọi tên khi poster manh mối xuất hiện hình ảnh nhân vật hoạt hình Naruto. Nhiều khán giả cho rằng đây là chi tiết khá dễ đoán bởi Naruto vốn là nhân vật yêu thích của nam ca sĩ, đồng thời anh cũng từng hóa thân thành nhân vật này trong buổi tổng duyệt trước thềm concert Anh Trai “Say Hi” 2025.

Là một trong những cái tên được mong chờ nhất tại các show âm nhạc thực tế, Thể Thiên nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của khán giả với manh mối mới nhất. Chỉ với dòng chữ “HEY X4”, nhiều người đã lập tức liên tưởng đến câu hát viral “Sài Gòn hey hey hey hey” trong bản hit SAIGONTEY của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, đoạn mã morse mang nội dung “CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG” cũng càng khiến netizen thêm chắc chắn về dự đoán này, bởi Thể Thiên từng là một trong những giọng ca gây ấn tượng tại Vietnam’s Got Talent 2012.

Mật mã cuối cùng lại khiến nhiều khán giả “đứng hình” vì độ khó đoán với dòng morse “SAY CA PHE ME BAC XIU” cùng hình ảnh một người đang lơ lửng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra chi tiết này khá giống với bìa ca khúc Let Me Go của nam ca sĩ KIMLONG. Không dừng lại ở đó, nhiều fan còn “đào lại” màn giới thiệu bản thân trước đây của anh với câu nói “say cà phê mê bạc xỉu”, qua đó càng thêm chắc chắn về dự đoán này.