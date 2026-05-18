Hoa hậu Tiểu Vy thể hiện ra sao trong vai diễn nặng tâm lý nhất trước giờ?

HHTO - Nếu khán giả đã quen một Tiểu Vy trong vai Quỳnh Anh (Bộ Tứ Báo Thủ) nhí nhảnh, vô tư thì qua những thước phim giới thiệu của "Ốc Mượn Hồn" sẽ phải bất ngờ vì màn thể hiện của nàng hậu.

Dịp Tết 2025, Tiểu Vy ra mắt khán giả vai nữ chính đầu tiên trong phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ sau nhiều năm thử sức với vai phụ. Đóng cặp nam diễn viên Quốc Anh, Tiểu Vy vào vai một cô gái được người yêu chiều chuộng hết mực.

Kịch bản được xây dựng theo thể loại hài - tình cảm nên khán giả bắt gặp nét diễn ngây ngô nhí nhảnh, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của nàng hậu. Dù có một số phân cảnh đẩy Tiểu Vy vào tình huống "hắc hóa" nhưng khán giả cho rằng vẫn chưa "đã", "chấm điểm" khả năng diễn xuất của người đẹp chỉ ở mức an toàn.

Vai diễn của Tiểu Vy được "đo ni đóng giày" cho phim Bộ Tứ Báo Thủ.

Trở lại màn ảnh rộng với phim Ốc Mượn Hồn (dự kiến ra rạp vào tháng 6/2026), nữ chính Tiểu Vy hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ được giới thiệu thuộc thể loại tâm lý kịch tính pha lẫn yếu tố tâm linh, khai thác mối quan hệ tình tay ba ngang trái trong hôn nhân đồng thời bóc trần sự thật đằng sau "ánh hào quang" của giới giải trí, nghệ sĩ.

Tiểu Vy có vai nữ chính thứ hai.

Qua những thước phim đầu tiên được hé lộ trong trailer, khán giả cảm nhận được sự chuyển biến rõ nét trong khả năng diễn xuất nàng hậu Gen Z. Tiểu Vy bộc lộ được chiều sâu nội tâm, "cân" được những nét diễn biến tâm lý phức tạp: Khi thì ngơ ngác, thục nữ, khi thì vui vẻ, tình cảm lúc lại bí ẩn, toan tính. Sắc thái, biểu cảm trên gương mặt, ánh mặt, ngôn ngữ hình thể của Tiểu Vy cũng được nhận xét tự nhiên, vừa vặn.

Tiểu Vy cũng cải thiện đáng kể về kỹ năng xử lý thoại. Những câu nói trong tình huống cô yếu đuối - "em không hiểu tại sao em lại tỉnh dậy trong cơ thể này, nhưng mà em là An, em là vợ của anh. Anh tìm thấy xác em chưa?", lúc bình thản - "nhà của em sao em không biết", lúc răn đe - "đừng có đụng dô chồng tui" khiến người xem cuốn theo bởi đài từ rõ ràng, thay đổi chất giọng mềm mỏng, đanh đá linh hoạt.

Những sắc thái từ dịu dàng đến nổi loạn của Tiểu Vy trong dự án phim mới.

Nói dự án đánh dấu cột mốc 8 năm làm nghệ thuật, Tiểu Vy cho biết cô đã có bước chuyển mình lớn, không chỉ ở cách thoại mà còn ở cách truyền tải cảm xúc bằng nội tâm, thể hiện sự giằng xé trong nhân vật. Bên cạnh đó, Tiểu Vy đã cùng ê-kíp đến Phú Yên (nay là Đắk Lắk) xem trước bối cảnh để "cảm" nhân vật và môi trường sống của nhân vật trước khi chính thức bấm máy.