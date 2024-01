Hàn Quốc remake “Chúng Ta Của Sau Này”: Moon Ga Young khó vượt qua Châu Đông Vũ

HHT - Hai diễn viên sẽ đóng chính “Chúng Ta Của Sau Này” phiên bản do Hàn Quốc remake được đánh giá là không tạo cảm giác được như Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đã mang đến trong bản phim gốc.

Năm 2018, bộ phim Chúng Ta Của Sau Này (Us and Them) với diễn xuất chính của Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đã nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở một số nước châu Á khác. Chúng Ta Của Sau Này được coi là một bản tình ca buồn kể về hai người yêu cũ gặp lại sau nhiều năm, lúc này mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng. Cả hai nhớ lại những kỷ niệm xưa, theo đó cuốn người xem vào dòng chảy của hoài niệm, tiếc nuối và chua xót.

Sắp tới, Hàn Quốc sẽ remake Chúng Ta Của Sau Này, với bộ đôi diễn viên chính là Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan. Nữ diễn viên Moon Ga Young được biết đến qua một số phim tình cảm như True Beauty. Còn Koo Kyo Hwan tỏa sáng trong một số bộ phim như Kingdom, Nữ Luật Sư Kỳ lạ Woo Young Woo, D.P. Truy Bắt Lính Đào Ngũ. Tuy cả hai đều là những diễn viên có tiếng tăm, đều có tác phẩm ghi dấu ấn nhưng netizen đánh giá họ khó vượt qua được Châu Đông Vũ - Tỉnh Bách Nhiên của bản gốc vì nhiều yếu tố.

Vai diễn Tiểu Hiểu của bản phim gốc được cho là một thử thách với Moon Ga Young. Bởi cô có ngoại hình xinh đẹp nhưng quá thời thượng, sắc sảo, còn Tiểu Hiểu của Châu Đông Vũ gợi nên cảm giác mong manh, yếu đuối. Diễn xuất cũng không phải là thế mạnh quá lớn của Moon Ga Young khi cô chỉ được đánh giá là tròn vai ở các phim trước đó chứ chưa thực sự xuất sắc hay bùng nổ. Đáng nói, Châu Đông Vũ ở bản phim gốc đã diễn rất cảm xúc.

Về phần nam diễn viên Koo Kyo Hwan, diễn xuất của anh luôn được khen ngợi. Ngay cả ngoại hình không “chuẩn” đẹp trai cũng không phải là vấn đề, thậm chí với nhiều khán giả anh có nét duyên ngầm. Tuy nhiên, điều khiến nhiều netizen “lắc đầu” khi Koo Kyo Hwan vào vai Lâm Kiến Thanh trong bản phim gốc là vấn đề tuổi tác. Ngoài đời, Koo Kyo Hwan đã 41 tuổi còn Moon Ga Young chỉ mới 27 tuổi. Trong Chúng Ta Của Sau Này, độ tuổi của hai nhân vật chính không quá chênh lệch, bộ đôi diễn viên chính của bản gốc cũng có tuổi gần nhau: Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 và Châu Đông Vũ sinh năm 1992.

Công ty quản lý của Koo Kyo Hwan xác nhận nam diễn viên đã nhận được lời đề nghị của đoàn làm phim Chúng Ta Của Sau Này. “Tuy nhiên, anh ấy vẫn đang trong quá trình xem xét”, công ty bổ sung. Còn công ty quản lý của Moon Ga Young vẫn chưa bình luận gì về thông tin liên quan đến bộ phim.

Dự kiến Chúng Ta Của Sau Này phiên bản Hàn Quốc sẽ tiến hành quay phim trong khoảng đầu năm 2024, khả năng cao là vào tháng 3, khi dàn diễn viên đã được lựa chọn xong.