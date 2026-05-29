MGI All Stars: Sau đêm thi bikini và thử thách runway, Hương Giang ở vị trí nào?

HHTO - Cuộc thi MGI All Stars tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng nhan sắc quốc tế với đêm thi Bán kết 2: Trình diễn bikini và thử thách runway. Hoa hậu Hương Giang đã có màn thể hiện thế nào? Hiện người đẹp đang đứng ở vị trí thứ mấy sau 2 đêm thi?

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trên sân khấu Bán kết 2 của MGI All Stars với thiết kế áo tắm hai mảnh họa tiết da báo, đây là đồng phục của đêm thi. Nàng hậu để kiểu tóc dài ép thẳng, tự tin khi trình diễn catwalk, tạo ấn tượng bằng những cú xoay kết hợp tạo dáng.

Màn trình diễn của Hương Giang nhận về phản hồi tích cực của cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều ý kiến khen ngợi cô trình diễn thu hút, giàu năng lượng, dù không có lợi thế về hình thể như một số đại diện khu vực Mỹ Latin. Hệ thống chấm điểm công khai của MGI All Stars hiện trực tiếp trên màn hình cho thấy Hương Giang nhận được điểm số trung bình: 8,93/10.

Với thử thách runway, Ban Tổ chức MGI All Stars thông báo Ban Giám khảo chọn ra 5 thí sinh lọt Top 10, 5 vị trí còn lại do khán giả bình chọn. Từ Top 10, chỉ 1 thí sinh chiến thắng, người đẹp này sẽ được vào thẳng Top 18. Bình chọn được mở từ 23 giờ 30 ngày 28/5 đến 18 giờ ngày 30/5 (giờ Bangkok).

Sau đêm thi Bán kết thứ 2, vị trí của Hoa hậu Hương Giang hiện tại đang là thứ 17. Đây là kết quả do Ban Giám khảo đánh giá.

Cuộc thi MGI All Stars sẽ chọn ra Top 18, sau đó là Top 10, tiếp theo là Top 5 và cuối cùng là Top 3 với Hoa hậu và 2 Á hậu. Đêm Chung kết sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào tối ngày 30/5.

