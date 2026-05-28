“Ghế nóng” đầu tiên của The Face Vietnam 2026 gọi tên siêu mẫu Võ Hoàng Yến

HHTO - Ngay từ khi xác nhận trở lại, The Face Vietnam 2026 đã có nhiều đồn đoán xoay quanh dàn huấn luyện viên. Không để khán giả phải đoán nhiều, nhà sản xuất chính thức tung poster công bố vị huấn luyện viên đầu tiên của mùa giải năm nay: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Ngay khi chính thức khởi động trở lại, The Face Vietnam 2026 nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh dàn thí sinh đang dần được hé lộ, thì những nhân vật Mentor quyền lực của mùa giải năm nay cũng là chủ đề gây tranh luận.

Rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang và người mẫu tại Việt Nam đã được người hâm mộ dự đoán. Không để công chúng phải chờ đợi quá lâu, nhà sản xuất chương trình The Face Vietnam 2026 đã chính thức tung poster giới thiệu vị mentor (huấn luyện viên) đầu tiên, đó chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2024, Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng hành trình làm mẹ. Chính vì vậy, sự trở lại lần này của nữ siêu mẫu tại một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Dù tạm gác ánh đèn sân khấu trong một thời gian, Võ Hoàng Yến chưa bao giờ để bản thân chững lại. Nữ siêu mẫu vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái sắc lạnh cùng phong độ chuyên nghiệp vốn đã trở thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.

Không chỉ là một siêu mẫu sở hữu sự nghiệp ấn tượng trong làng thời trang Việt, siêu mẫu Võ Hoàng Yến còn được đánh giá cao bởi tư duy nghề nghiệp sắc sảo, phong cách làm việc quyết liệt cùng khả năng đào tạo nên nhiều thế hệ người mẫu và gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Chính kinh nghiệm dày dặn cả trên sàn diễn lẫn thị trường thương mại đã giúp cô trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vị trí huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026.

Võ Hoàng Yến đã chính thức nhập cuộc, khán giả càng thêm mong chờ những cái tên tiếp theo sẽ xuất hiện trên chiếc ghế huấn luyện viên quyền lực. Ai sẽ là gương mặt tiếp theo góp mặt trong đường đua đầy khốc liệt của The Face Vietnam 2026?