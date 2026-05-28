The Face Vietnam 2026: Hoa hậu H’Hen Niê sẽ đối đầu với siêu mẫu Võ Hoàng Yến

HHTO - Sau khi công bố siêu mẫu Võ Hoàng Yến trở thành mentor đầu tiên của The Face Vietnam 2026, nhà sản xuất công bố “mảnh ghép quyền lực” tiếp theo ngồi ghế nóng chính là Hoa hậu H’Hen Niê.

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình truyền cảm hứng mạnh mẽ, bản lĩnh sân khấu và dấu ấn thời trang riêng biệt, Hoa hậu H’Hen Niê còn được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đối đầu đầy hấp dẫn khi lần đầu giữ ghế mentor tại The Face Vietnam 2026.

Đặc biệt, màn tái xuất với một chương trình truyền hình thực tế sau hành trình làm mẹ, Hoa hậu H’Hen Niê đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Gia nhập “hội mẹ bỉm” cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến, nàng hậu vẫn luôn gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực, thần thái cuốn hút cùng hình ảnh ngày càng mặn mà.

Hoa hậu H’Hen Niê khẳng định cô không xem đây chỉ là vai trò mentor, mà là cơ hội để lan tỏa những trải nghiệm thực tế từ bản thân. Nàng hậu mong muốn chia sẻ với các thí sinh cả những dấu mốc đáng nhớ lẫn những va vấp, thử thách từng trải qua, từ đó tiếp thêm động lực và đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.

Đây cũng là lý do khiến NSX The Face Vietnam 2026 lựa chọn H’Hen Niê cho vị trí mentor. Nàng hậu hội tụ đầy đủ những yếu tố mà chương trình tìm kiếm: Kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp, tư duy xây dựng hình ảnh hiện đại, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn, khả năng thích nghi linh hoạt với truyền thông.

Từ những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp đến hình ảnh đẹp được xây dựng bằng sự chân thành và bản lĩnh, Hoa hậu H’Hen Niê được kỳ vọng sẽ trở thành người dẫn dắt cho các “chiến binh” trên hành trình chinh phục The Face Vietnam 2026.