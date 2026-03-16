Hành trình của 80.000 học sinh đã theo học SSStudy: Những bài học từ thực tế

Sau 14 năm hình thành và phát triển, Trung tâm luyện thi SSStudy đã âm thầm đồng hành cùng hơn 80.000 học sinh trên hành trình học tập và chinh phục những cột mốc quan trọng. Từ những lớp học đầu tiên còn khiêm tốn về quy mô đến hệ thống đào tạo bài bản như hôm nay, SSStudy kiên định với một giá trị cốt lõi “Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình học tập”.

Hình ảnh lớp học hàng ngày tại SSStudy.

Với định hướng cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện từ bậc THCS đến THPT, Hệ thống Giáo dục SSStudy xây dựng lộ trình đào tạo linh hoạt (Online & Offline), được cá nhân hóa cho đa dạng đối tượng: từ học sinh cần củng cố kiến thức nền tảng đến những nhân tố xuất sắc đặt mục tiêu chinh phục các trường Đại học trọng điểm thông qua các kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA, TSA, V-ACT).

Song song với chương trình cốt lõi, SSStudy chú trọng phát triển hệ sinh thái hỗ trợ chuyên sâu thông qua các lớp bổ trợ và mô hình kèm cặp 1:1 cùng đội ngũ trợ giảng. Chiến lược này nhằm kiến tạo một cộng đồng học thuật vững mạnh, nơi năng lực và nhu cầu của từng học viên được tôn trọng, đảm bảo sự tiến bộ đồng đều và bền vững.

Cột mốc 80.000 học viên là minh chứng rõ nét cho uy tín của hệ thống. Dù xuất phát điểm khác nhau, điểm chung của cộng đồng học viên SSStudy là khả năng tiếp cận phương pháp tư duy bản chất và phát triển năng lực tự học dài hạn. Từ bệ phóng này, nhiều gương mặt thủ khoa, á khoa đã trưởng thành, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ kế cận."

Bài học từ 10 điểm Toán - Thủ khoa THPT Kim Liên 2025 - Khối A01

Đinh Quang Đạt, học sinh Trường THPT Kim Liên là một trong những câu chuyện đặc biệt của SSStudy. Em đã xuất sắc đạt 10 điểm Toán và trở thành Thủ khoa khối A01, nhưng phía sau con số tròn trịa ấy là một hành trình lặng lẽ, bền bỉ và đầy niềm tin.

Nhà cách trung tâm khoảng 12km, Đạt vẫn đều đặn theo học suốt thời gian dài. Em biết đến SSStudy qua chị gái, người từng gắn bó với trung tâm từ nhiều năm trước. Trong gia đình, những cuốn sách Toán do thầy biên soạn vẫn được giữ gìn cẩn thận như một minh chứng cho sự tin tưởng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Với Đạt, học Toán không phải là làm thật nhiều bài giống nhau, mà là dám bước vào những bài toán khó, nơi tư duy và sáng tạo được đặt lên hàng đầu. Em luôn tâm niệm: “Dù giỏi đến đâu cũng cần một người thầy giỏi dẫn đường.”

Hình ảnh: Em Quang Đạt cùng gia đình tại buổi lễ vinh danh 2025.

Khi bước vào kỳ thi, Đạt không đặt nặng áp lực điểm số. Em chỉ tập trung tận dụng tối đa những gì đã được học. Vì thế, điểm 10 với em không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là món quà tri ân thầy cô và bố mẹ, những người đã âm thầm hy sinh và đồng hành suốt chặng đường dài. Đằng sau hình ảnh một chàng trai hiền lành, ít nói là một nghị lực bền bỉ và tình yêu gia đình sâu sắc.

Cao thủ 9,5 điểm Toán 2025 - Tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội nói gì về SSStudy?

Em Lê Nguyễn Tiến Đạt - Thủ khoa khối A00 với 29 điểm, hiện là tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đến với SSStudy trong một giai đoạn không hề dễ dàng, khi phong độ học tập của em đang chững lại.“Đến với thầy trong khoảng thời gian điểm Toán của em gần như tụt dốc và được thầy nâng đỡ, truyền tải kiến thức và nguồn cảm hứng với bộ môn này là một điều may mắn. Những thành tích em đạt được hôm nay không thể thiếu những mảnh ghép thầy gửi đến cho em suốt 1 năm qua.”

Hình ảnh em Lê Nguyễn Tiến Đạt - 9,5 môn Toán THPT 2025.

Với SSStudy, những học sinh như Tiến Đạt chính là minh chứng rõ ràng cho triết lý đào tạo bền vững: Không chỉ đồng hành với người đã giỏi, mà kịp thời nâng đỡ những em đang cần một điểm tựa.

Tại SSStudy, mỗi giờ học không chỉ để giải một bài toán, mà để gieo lại niềm tin, khơi dậy động lực và giúp học sinh hiểu rằng: chỉ cần có phương pháp đúng và người đồng hành đủ tận tâm, mọi giới hạn đều có thể được vượt qua. Và trên hành trình ấy, SSStudy vẫn ở đây lặng lẽ, bền bỉ, tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ học sinh tiếp theo, với một cam kết không đổi: Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình học tập.