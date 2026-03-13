Năm nay Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú, có gì khác so với mọi năm?

HHTO - Từ năm học 2026-2027, ngành giáo dục Hà Nội sẽ lần đầu áp dụng cách tuyển sinh đầu cấp mới: xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh thay vì chủ yếu dựa vào hộ khẩu thường trú như trước đây. Thay đổi này được kỳ vọng giúp việc phân tuyến học sinh hợp lý hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc tuyển sinh đối với trẻ mầm non, học sinh vào lớp 1 và lớp 6 tại các trường công lập trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện dựa trên nơi cư trú thực tế của học sinh. Khái niệm nơi cư trú bao gồm cả thường trú và tạm trú, nghĩa là học sinh đang sinh sống hợp pháp tại địa bàn nào sẽ được ưu tiên học tại trường gần nơi ở đó.

Trước đây, việc phân tuyến tuyển sinh ở Hà Nội thường căn cứ vào hộ khẩu thường trú và địa giới hành chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh dân cư dịch chuyển nhiều, đặc biệt ở các khu đô thị mới, cách làm này đôi khi khiến nhiều gia đình gặp khó khăn khi đăng ký cho con đi học. Vì vậy, việc chuyển sang xét tuyển theo nơi cư trú được xem là bước điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với thực tế.

Đáng chú ý, năm nay Hà Nội cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyển sinh. Thành phố sẽ sử dụng hệ thống bản đồ số (GIS) kết hợp với các công cụ phân tích dữ liệu để xác định trường học phù hợp với nơi ở của học sinh. Mục tiêu là giúp học sinh được học ở trường gần nhà, hạn chế tình trạng quá tải tại một số trường “hot” trong khi những trường khác lại thiếu học sinh.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngoài ra, hệ thống tuyển sinh trực tuyến cũng được kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để xác thực thông tin cư trú. Điều này giúp quá trình đăng ký minh bạch hơn và giảm bớt các loại giấy tờ mà phụ huynh phải chuẩn bị.

Theo kế hoạch, việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại các trường công lập ở Hà Nội chủ yếu được thực hiện trực tuyến với các mốc thời gian cụ thể. Tuyển sinh lớp 1 dự kiến diễn ra từ ngày 1/7 đến 3/7/2026; tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi từ 4/7 đến 6/7/2026; và tuyển sinh lớp 6 từ 7/7 đến 9/7/2026.

Trong trường hợp phụ huynh chưa đăng ký trực tuyến, các trường vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trong thời gian từ 12/7 đến 18/7/2026.

Đối với một số trường trung học cơ sở chất lượng cao hoặc trường có số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, nhà trường có thể áp dụng thêm các tiêu chí khác để tuyển chọn học sinh, chẳng hạn như kết quả học tập ở bậc tiểu học hoặc hình thức đánh giá năng lực phù hợp.

Việc chuyển sang tuyển sinh theo nơi cư trú được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho các trường đông học sinh, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có thể học gần nhà hơn. Với nhiều phụ huynh và học sinh, đây được xem là một thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội trong những năm tới.