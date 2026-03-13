Lịch thi lớp 10 Hà Nội được đẩy sớm: Thí sinh có thể đổi nguyện vọng sau khi đăng ký

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 30-31/5. Năm nay, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sau khi đăng ký trong thời gian cho phép, đồng thời quy định chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng cũng được giảm so với trước.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Cụ thể, thí sinh sẽ thi ba môn bắt buộc, trong ngày thi đầu tiên 30/5, thí sinh làm bài môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều, trong đó phần lớn học sinh lựa chọn tiếng Anh. Sang ngày 31/5, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán vào buổi sáng.

Đối với thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên, kỳ thi môn chuyên sẽ diễn ra vào ngày 1/6. Hiện Hà Nội có 4 trường THPT có lớp chuyên gồm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây.

Điểm xét tuyển vào hệ không chuyên được tính bằng tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, mỗi môn theo thang điểm 10.

Theo quy định tuyển sinh năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Một điểm đáng chú ý là học sinh không còn bị giới hạn khu vực tuyển sinh như trước đây. Điều này cho phép thí sinh lựa chọn trường trên toàn địa bàn Hà Nội thay vì chỉ trong khu vực nhất định.

Sau khi đăng ký, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng trong khoảng thời gian quy định, trước khi danh sách đăng ký được chốt chính thức.

Quy định xét tuyển giữa các nguyện vọng cũng có sự điều chỉnh theo hướng giảm chênh lệch điểm. Cụ thể, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh có thể xét nguyện vọng 2 khi điểm thi cao hơn điểm chuẩn 0,5 điểm. Nếu tiếp tục không đỗ, thí sinh được xét nguyện vọng 3 khi điểm thi cao hơn điểm chuẩn 1 điểm.

Việc giảm mức chênh điểm này sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, đặc biệt trong bối cảnh kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội luôn có tỷ lệ cạnh tranh cao.