Những thay đổi trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà thí sinh cần lưu ý

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Dù không làm thay đổi cấu trúc kỳ thi, nhưng một số quy định liên quan đến hội đồng thi, phúc khảo bài thi và chính sách ưu tiên đã được điều chỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn là “cột mốc lớn” với học sinh lớp 12, vừa để xét tốt nghiệp, vừa là căn cứ để nhiều trường đại học tuyển sinh. Vì vậy, mỗi thay đổi trong quy chế thi đều khiến teen cuối cấp đặc biệt quan tâm.

Theo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT, một số nội dung trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT đã được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tổ chức kỳ thi. Cụ thể:

Thông tư mới sửa đổi quy định về thành phần Hội đồng thi. Theo đó, ngoài lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phần ủy viên Hội đồng thi có thể gồm lãnh đạo các phòng của Sở, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh. Việc bổ sung này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Một điểm thay đổi khác là việc bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại khoản 1 Điều 1 của Quy chế thi. Sự điều chỉnh này nhằm phù hợp với các quy định mới liên quan đến tổ chức hệ thống thanh tra trong bộ máy quản lý nhà nước.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Thông tư cũng bổ sung quy định chi tiết hơn về quy trình chấm phúc khảo bài thi. Nếu điểm bài thi thay đổi sau khi phúc khảo, cần tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm ban đầu, đồng thời lập biên bản theo quy định. Ngoài ra, dữ liệu chấm phúc khảo phải được xuất từ phần mềm quản lý thi, ghi vào hai đĩa CD giống nhau và niêm phong dưới sự giám sát của lực lượng công an và tổ giám sát. Một đĩa sẽ được gửi về Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống quản lý thi, đĩa còn lại do Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ.

Thông tư cũng sửa đổi quy định liên quan đến giấy xác nhận của cơ sở y tế trong một số trường hợp của thí sinh. Theo đó, quy định “do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp” được thay bằng “do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp”. Việc thay đổi này giúp mở rộng phạm vi cơ sở y tế có thể cấp giấy xác nhận theo quy định.

Một số nội dung liên quan đến đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên cũng được điều chỉnh. Trong đó có quy định về học sinh người Kinh hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam học tại các trường THPT ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nếu đáp ứng điều kiện về thời gian học tập tại các khu vực này. Bên cạnh đó, quy định liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số học tập tại các địa bàn khó khăn cũng được cập nhật để phù hợp với các văn bản hiện hành.