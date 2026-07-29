Hành trình "về nhà" vào mỗi mùa thay lông của chú hải cẩu Neil gây sốt Threads

HHTO - Hành trình trở về "ngôi nhà" cũ mỗi năm của chú hải cẩu Neil ở Úc vào mỗi mùa thay lông gây chú ý trên nền tảng Threads, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.

Hình ảnh chú hải cẩu Neil ở Úc đều đặn quay trở lại hòn đảo từng được con người chăm sóc sau khi bị lạc mẹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau khi đăng tải, bài đăng nhận về hơn nửa triệu lượt xem và tương tác trên nền tảng Threads.

Bài đăng với văn phong hài hước thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Theo nội dung trong bài đăng chia sẻ, Neil từng bị lạc mẹ khi còn nhỏ và vô tình dạt vào một hòn đảo nhỏ. Kể từ đó, hòn đảo này trở thành "ngôi nhà" thứ hai của cậu bạn nhỏ này. Mỗi năm, Neil đều quay trở lại đây trong khoảng từ 3 đến 6 tuần để thay lông trước khi tiếp tục hành trình kiếm ăn ngoài đại dương.

Video: khoaitaythitbam_

Theo các nghiên cứu về sinh học biển, hiện tượng động vật biển quay trở lại những địa điểm quen thuộc sau thời gian dài không phải điều hiếm gặp. Các nhà khoa học chỉ ra rằng chúng có thể sử dụng nhiều tín hiệu để định hướng như từ trường Trái Đất, dòng hải lưu hoặc các dấu hiệu địa hình ven biển. Nhờ đó, nhiều cá thể vẫn có thể tìm lại đúng bãi biển hoặc hòn đảo quen thuộc sau khi đã di chuyển hàng trăm, thậm chí hàng nghìn "cây số" trên biển.

Đối với hải cẩu, giai đoạn thay lông là thời điểm đặc biệt quan trọng. Chúng thường lên bờ trong nhiều tuần để lớp lông cũ được thay mới hoàn toàn, giúp duy trì khả năng giữ nhiệt và thích nghi với môi trường biển. Bên cạnh yếu tố khoa học, điều khiến nhiều người quan tâm chính là hình ảnh Neil đều đặn trở về "ngôi nhà" của mình, sau đó đi du lịch vòng quanh thị trấn khiến nhiều người dân ở khu vực gặp không ít "rắc rối".

Neil được người dân "hộ tống" sau khi hoàn thành chuyến du lịch.

Loạt khoảnh khắc "khó đỡ" của Neil. Video: @pet_babylover.101

Ở phần bình luận, không ít người bày tỏ sự "bất lực" trước sự đáng yêu và vô tư của cậu bạn nhỏ. Đồng thời, một số bình luận cũng bày tỏ mong muốn các khu vực Neil thường xuyên ghé thăm sẽ tiếp tục được bảo vệ, hạn chế việc con người tiếp cận quá gần để không ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và thay lông của chú hải cẩu.