Trào lưu "Top 5 thứ đáng tiền mua" là gì mà tạo cơn sốt khắp nền tảng TikTok?

Dạo quang một vòng TikTok thời gian gần đây, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt những video liệt kê Top 5 thứ đáng tiền mua, hoặc nên sở hữu nhất. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những món sản phẩm, vật dụng và dịch vụ hữu ích, có chi phí được đánh giá là hợp lý đến với rộng rãi cộng đồng mạng, tạo nên trào lưu sôi nổi.

Trào lưu Top 5 thứ đáng tiền mua. Nguồn: @thanhtung_nguyennn

Cụ thể, không ít cư dân mạng Việt Nam đã liệt kê Top 5 "chân ái" đáng chi tiền để sở hữu của mình. Điểm qua những video đang thịnh hành, có thể thấy công nghệ và dịch vụ giải trí được đề cập nhiều hơn cả, chẳng hạn như hệ sinh thái Apple (MacBook Pro, iPad, AirPods...) hoặc Spotify Premium, Netflix...

Top 5 thứ đáng tiền mua nhưng là phiên bản ẩm thực hài hước. Nguồn: @bevinhoiiiii

Ngoài ra, các sản phẩm về chăm sóc da, sức khỏe, thậm chí là... nồi chiên không dầu, quạt mini hay đơng giản là đồ ăn, thức uống cũng được nhắc đến như "bảo bối sống còn" cho người dùng trẻ hiện nay và đáng bỏ ra chi phí để trải nghiệm.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng nêu ra những "Top 5" của riêng mình, hoặc tranh luận xem những lựa chọn của "chủ thớt" có hợp lý hay chưa. Từ đó, trào lưu này trở thành một chủ đề bàn tán sâu rộng, hữu ích, đặc biệt cho những ai đang cân nhắc tìm mua các loại sản phẩm được đề cập đến.

Trào lưu Top 5 thứ đáng tiền để mua được cư dân mạng hưởng ứng.

Thực chất, trào lưu này đã nổi cộm từ mạng xã hội quốc tế. Giới trẻ Âu Mỹ đã chia sẻ Top 5 của mình, thậm chí cụ thể hóa thành từng lĩnh vực, thậm chí là về địa lý hoặc khí hậu chứ không chỉ chung chung. Song, mục đích chính của trào lưu này, dù là tại nước ngoài hay du nhập về Việt Nam, đều là để mang đến cho người xem những đề xuất hữu ích nhất, cân đối tối ưu giữa chất lượng và chi phí giữa muôn vàn sản phẩm hiện nay.

Trào lưu "Top 5..." đã bắt đầu từ nước ngoài từ trước đó.