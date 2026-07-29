Video con báo lao vào tiệm đồ uống ở Ấn Độ, anh bán hàng phản ứng xuất sắc

HHTO - Một con báo bất ngờ lao vào cửa hàng đồ uống ở Ấn Độ giữa ban ngày và vồ người bán hàng. Tưởng như người bị báo vồ sẽ sợ "đứng hình", ai ngờ anh ấy phản ứng rất nhanh và xuất sắc, góp phần khống chế con thú dữ.

Tóm tắt nhanh: · Một video ghi lại được cảnh con báo bất ngờ lao vào một tiệm đồ uống ở Ấn Độ sau khi làm bị thương 3 người. · Con báo vồ anh nhân viên bán hàng nhưng anh chống trả và nhốt luôn con vật. · Phải mất 5 giờ thì con báo mới được khống chế.

Camera ghi lại khoảnh khắc con báo lao vào tiệm

Đoạn video đang được chia sẻ liên tục trên các trang báo ở Ấn Độ là video từ camera quan sát với cảnh một con báo bất ngờ xông vào cửa hàng bán đồ uống có cồn tại bang Rajasthan (Ấn Độ).

Theo trang NDTV, ban đầu, con báo tấn công một người đàn ông 40 tuổi đang ngồi bên ngoài cửa hàng.

Sau đó, nó lao vào bên trong và vồ anh Sanjay Gurjar, 25 tuổi, người bán hàng.

Mặc dù bị con báo làm bị thương ở mũi, lưng và một số nơi khác trên cơ thể, nhưng anh Gurjar phản ứng rất nhanh, chống trả, rồi vùng chạy ra ngoài và cùng một người bên ngoài kéo sập luôn cửa cuốn xuống.

Thế là con báo bị mắc kẹt bên trong, chỉ có thể phá phách các chai đồ uống.

Đây là video:

Nguồn: Kailash Vashi.

Khống chế con báo

Theo trang India Today, trước khi lao vào cửa hàng đồ uống có cồn, con báo đã làm bị thương 3 người.

Còn trong vài ngày trước đó, có một vài người đã báo cáo về việc nhìn thấy con báo trong một khu rừng gần đó, rồi con báo còn xuất hiện quanh các ngôi đền ở ngoại ô.

Trong khi con báo bị nhốt ở cửa hàng đồ uống, lực lượng kiểm lâm cùng đội gây mê động vật có mặt, phong tỏa hiện trường và mất khoảng 5 giờ mới có thể khống chế và đưa con báo về rừng an toàn.

Cán bộ thú y Ashok Tanwar, người dẫn đầu cuộc giải cứu, nói đây là một con báo đực trưởng thành. Ông từng tham gia hơn 60 cuộc giải cứu động vật hoang dã nhưng ông nói đây là lần đầu tiên ông giải cứu một con báo từ bên trong một cửa hàng đồ uống.

Con báo khi đã bị khống chế. Ảnh: NDTV.

Còn anh Gurjar, người bán hàng bị báo vồ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Nếu không có phản ứng nhanh nhẹn của anh thì con báo có thể còn lao ra ngoài và tấn công những người khác nữa.